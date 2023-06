¡Conmovedor! Cobrador enternece al trabajar acompañado de sus perritos

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos conmovedores escenas como la protagonizada por el video compartido en TikTok, donde dos adorables perritos llamaron la atención de los pasajeros de un bus.

Perritos trabajan con su dueño

En el material audiovisual subido por la cuenta de @leamosuncuento, se ve el preciso momento en que un cobrador de bus comienza a pedir los pasajes a los pasajeros, pero todos quedan sorprendidos al ver qué lleva en su chaleco: ¡dos pequeños perritos!

"Perritos trabajadores", se lee en los hashtag del clip de 34 segundos de duración, que en solo 4 horas de publicación generó alrededor de 200 mil visualizaciones.

Una vez más, descubrimos el amor incondicional que tenemos hacia los animalitos y hacemos de todo con tal de brindarles bienestar y el mejor de los cuidados, tal como el señor del video, quien al parecer no quiso dejar solos en casa a sus mascotas y prefirió llevarlos a trabajar con él.

Los perritos conmovieron a más de uno de los pasajeros con sus tiernas miradas y hasta algunos bromearon señalando que estarían dispuestos a pagar con gusto sus pasajes.

"San Bartolo, San Bartolo. Señorita, por favor, su pasaje, déselo a mi humano. ¿Qué te pasa a ti, primera vez que ves un perro colector? Vengo a chambear con mi papá. (...) Por favor, señores pasajeros sus pasajes, colaboren, mi hermano y yo estamos chambeando con mi papá, colaboren", se escucha decir en voz en off.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto del cobrador de no dejarlos solos y siempre estar acompañado de sus más fieles 'amiguitos peludos'.

"Morí de ternura. Me subo a uno combi así y no me voy a querer bajar. Mas bien le pido al señor que me deje cargarlos", "eso solo demuestra que no hay excusa para cuidar a los peluditos", "qué video tan tierno, ojalá con lo que gana pueda cubrir sus necesidades", "es un papá luchón", "qué hermoso humano que no deja a las bendiciones en casa y lo acompaña a trabajar", "dos bebitos perrunos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 35 mil 'me gustas'

Es así como muchos usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos por los dos perritos y aprovecharon en aconsejar a los demás a cuidar de sus mascotas y no abandonarlos, así como en señalar que no hay excusas para atenderlos, tal como lo hace el cobrador del video, quien va a trabajar a diario con sus dos perritos en el bolsillo de su chaleco.