¡Conmovedor! Hombre construye un ascensor para ayudar a su perrita de 17 años

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos consideramos a los animalitos como parte de nuestra familia y buscamos brindarles los mejores cuidados. Por ello, un hombre se convirtió en protagonista de una historia que logró conmover a millones de personas en las redes sociales, al ver cómo tuvo compasión por su perrita de 17 años y decidió construir un ascensor.

Ayuda para su amiga leal

En el material audiovisual compartido en la plataforma asiática de TikTok, Kerry Marie McGrat, una estadounidense, nos muestra cómo su padre y su perra Sadie son los protagonistas de una escena llena de emotividad.

Según el relato de la joven, la adorable perrita Sadie superó un cáncer, por lo cual mantiene preocupada a toda su familia para ayudarla a superar su enfermedad. Por eso, el padre de Kerry, no dudó en construir un ascensor especialmente diseñado para su vieja amiga 'de cuatro patas'.

En la descripción del breve video se lee: "Cuando te preocupa que tu perra mayor no pueda bajar las escaleras, entonces tu hábil papá construye un elevador para perros", demostrando todo el amor que le tiene la familia de Kerry por su perrita.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la familia de Kerry Marie McGrat por no abandonar a su perrita en un muy mal momento de su vida. Otros usuarios aprovecharon en contar algunas de sus anécdotas vividas junto a sus mascotas y en valorar el esfuerzo que realizó el señor por ayudar y mostrar el amor incondicional a su perrita.

"Esto es de lo mejor que he visto nunca. Qué gran gesto", "el detalle de la alfombra para que esté cómoda allí también", "el mismo papá que dijo hace 16 años que no tendremos un perro", "esto es lo mejor que he visto. ¡Especialmente porque solo baja como 2 pies, jaja, es increíble!", "muy bueno, muchas felicidades al señor qué cuida a su mascota. Muchas bendiciones felicidades siempre al señor y lo mismo Dios bendiga a éste", "¡tan dulce!", "¡Ama tanto esto! ¡Haría cualquier cosa por mis bebés peludos!", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video se volvió viral y fue compartido en distintos medios de comunicación tras conocer la conmovedora historia de este hombre que buscó una forma de ayudar a su perrita de 17 años a subir el siguiente nivel de su casa con un ascensor.