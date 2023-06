"Conmigo no es": Perrito se hace 'el loco' y no quiere pagar su pasaje

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un curioso video está siendo tendencia en TikTok pues se trata del preciso momento en que un cobrador se dispone a pedir el pasaje a un perrito y este lo ignora por completo.

"Conmigo no es"

El clip viral titulado: "Perro policía tiene pase, no paga pasaje... jajajaja" de la cuenta de TikTok @renanquillehancco ha causado la risa y la ternura de miles de usuarios de la plataforma china, al mostrar a un perrito sentado en un asiento de autobús mirando despreocupado hacia otro lado cuando le piden "el pasaje".

Viajar en autobús es una experiencia que todo peruano afronta día a día cuando se dispone a lograr sus sueños y metas.

Si bien es cierto, no siempre es agradable viajar en transporte público por la congestión vehicular que ello implica, la cantidad de pasajeros, los constantes robos a los que te ves expuesto, los libidinosos que nunca faltan, y otras particularidades más.

Sin embargo, la experiencia de viajar en bus perdurará por toda tu vida.

En esta ocasión, el pasajero no sería un humano común, sino un perrito chocolate con blanco que se encuentra ocupando un asiento de un ómnibus de la línea "La 02 Carabayllo-Ate".

El cobrador empieza a pedir el pasaje a lo que el canino solo atina a verlo de reojo y hacerse el desentendido. Su particular reacción generó miles de comentarios en TikTok.

Reacciones ante el video viral

El clip difundido en TikTok cuenta con miles de reproducciones, 38.1 mil reacciones, 892 comentarios y 1 644 compartidos.

Como era de esperarse, los comentarios saltaron a la vista y bromearon con la astucia del animalito de cuatro patas.

"El perro: me tocas y desaparece tu mano", "el perro: les hablan atrás su pasaje", "el perro; si no lo miro, no me cobra", "el perro: espere señor acabo de subir", "el peludito: qué es eso de pasaje", "el perro: pasaje no ves humano que soy un perro".

Otras respuestas al clip viral resaltaban la docilidad del canino: "un bombonazo", "belleza", precioso", "tanta ternura por Dios", "qué hermoso bebé", "su carita tan tierna", "el bebito fiu fiu no paga porfis", "me lo llevo", son algunos de los comentarios en la plataforma china.

Es así como conocimos la tierna reacción de un perrito que se hizo 'el loco' para no pagar su pasaje en un autobús de transporte público. Su actitud se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones.