¿Cuánto te dan de propina para ir a la universidad? Estudiantes de la UCV aseguran cifras reveladoras: "100 soles"

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ser universitario en el Perú es un reto. No solo por mantenerse dentro de la universidad y culminar la carrera como tal, sino también por poder costearse los pasajes y otros gastos que demandan los estudios. Un video se hizo viral en Tik Tok al mostrar que algunos estudiantes de la UCV Lima-Norte decían recibir 100 soles como propina diaria.

"100 soles"

El clip viral titulado: "Cuánto de propina recibes para ir a la universidad" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @soypalteada. Este video nos muestra a una joven reportera preguntar a diferentes estudiantes con los que se encuentra dentro de la sede de Lima-Norte de la Universidad César Vallejo. Las respuestas recibidas dejan asombrados a cualquiera.

"Cien soles, porque vengo en taxi, no tomo combi", dijo una estudiante ante el asombro de la reportera.

Otro estudiante universitario, tras ser consultado, revisó su billetera para dar una respuesta certera y no patinar. "Ciento ochenta", mencionó y se animó a mostrarlo ante las cámaras.

Por otro lado, un joven de aspecto relajado expresó que "humildemente recibe dos soles", y que viene caminando desde Ventanilla y a su regreso lo hace en carro. Un joven consultado más, se animó a decir que "cinco soles", tres solcitos más que su antecesor.

Universitarios en general, al ser intervenidos por la joven reportera dijeron que reciben diariamente entre 10, 25, 30 soles; lo que causó asombro en la polizonte.

"Yo mismo trabajo"

Sin embargo, una respuesta llamó la atención de @soypalteada, ya que el joven a quien entrevistó le dijo que no recibía dinero porque él mismo trabajaba para cubrir todos sus gastos. Un oasis dentro del desierto.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con muchas reproducciones, 2475 mil me encanta, 81comentarios y 35 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, algunos muy sarcásticos como estos: "¡UCV y no conoce la combi?", "con 100 soles de propina me pasaría a otra U", "yo ando con tarjeta nomás","ese que te mostró 180 lo que no te dijo es que es para todo su mes", bromearon algunos cibernautas.

Otros en cambio, se identificaban con el joven que trabaja y se paga todos sus gastos: "yo trabajo no sé lo que es propina", "estoy como el primero, no me dan nada, pero trabajo y tengo dinero para gastar", mencionaron otros internautas.

Por último, algunos tomaban a la broma el viral de Tik Tok y daban respuestas irrisorias: "yo voy con tres soles ida y vuelta, nada más", "yo con seis soles, jajajajajajaja", "los que somos de universidad nacional, qué es propina xd", se puede leer en la cajita de comentarios de la plataforma china.

Es así como la joven reportera conoció cuánto es el monto que reciben de propina algunos estudiantes universitarios de la UCV para cubrir sus gastos del día a día, en medio de múltiples respuestas que causaron entre asombro y risas.