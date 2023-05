"Lo logramos juntos": Joven se gradúa como ingeniero y se lo dedica a su madre

Terminar los estudios universitarios representa una de las mayores satisfacciones en la vida de una persona, tanto para el alumno como para la familia. Es así como una publicación realizada en Facebook conmovió a más de un seguidor al conocer la historia de Enrique Zapata Reyes.

En la publicación se detalla que Enrique Zapata, recibió su título como ingeniero y lo primero que hizo fue buscar a su mamá en su puesto de venta de ropa y así dedicárselo y agradecerle por todos los esfuerzos que realizó por muchos años para cumplir una de sus metas.

El joven no dudó en destacar todos los esfuerzos de su madre y recordó aquellas ocasiones en las que las ventas eran mínimas y que se conseguía el dinero exacto para el transporte o algunos implementos que se necesitaba en un momento determinado.

"Dios es muy bueno con nosotros. Hace días recibí mi título como ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga (tienda) con mamá. Dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros ,copias, etc. (...) "Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más pero Dios nunca nos dejó, agradezco a cada persona que nos compro un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc, porque me ayudaron a que este sueño fuera posible", comentó en redes sociales, conmovido por su título.