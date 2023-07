¡De no creer! Perrito inunda casa de sus dueños por jugar con manguera

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes donde los protagonistas son las mascotas y sus divertidas ocurrencias y travesuras que quedan captadas en las cámaras de sus hogares, tal como el video compartido por la cuenta de @house_of_camille, en la famosa plataforma de TikTok, donde un pequeño perrito inundó su casa.

Travesuras perrunas

En el material audiovisual, de 54 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito bulldog francés ingresa por una pequeña puerta a su sala, pero con una manguera en su hocico.

Al momento de entrar con la manguera, comienza a derramar un poco de agua, pero luego sale rápidamente. Al final se ve que intenta jalarla con su hocico para llevársela a otra habitación, y al no lograr su cometido la deja en el suelo de lo que parece ser una sala, arruinando los muebles de sus dueños.

Así fue como un simple juego del peludito se convirtió en la pesadilla de sus dueños, quienes quedaron muy sorprendidos por la escena captada por las cámaras, ya que el agua alcanzaba algunos centímetros de altura.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en comparar la travesura del bulldog francés con las que realizan sus mascotas en casa.

"El único culpable es quien dejó el grifo abierto", "cómo le explicas esto a la aseguradora", "si no lo hubiesen grabado sería imposible de creer", "me disculpan, pero ellos no tienen la culpa, qué hacía la manguera abierta", "cosas que si no se graban no se creen", "jajajaja si no lo hubiesen grabado sería imposible de creer", "el Firulais: soy el único que limpia en esta casa", "no es un chico malo, solo quiere ser el mismo", "ten perritos, se portan mejor que los niños decían", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Usuarios defienden al perrito

Además, aparecieron otros usuarios que señalaron que la culpa de la inundación sería de quien dejó abierta la llave del grifo, y que el "perrito solo quería limpiar" su hogar.

"Los humanos tuvieron la culpa por deja la llave abierta de la manguera", "Firulais: "vamos a limpiar antes que vengan", "la pregunta es ¿quién abrió la llave de la manguera?", "el dijo: tanto se quejan que los perros ensucian el piso vamos a lavarlo", comentaron otros cibernautas.

De esta manera, el clip demuestra cómo las mascotas son expertas en hacer travesuras, aunque a veces pueden ser tan catastróficas que dejan en graves aprietos a sus dueños, como el realizado por este bulldog francés.