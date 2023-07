"Se lleva el Oscar": Perrito finge desmayo tras no recibir su comida

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos enternecedores donde los protagonistas son las mascotas, quienes son tratados con gran cariño y afecto por parte de sus dueños, hasta el punto de considerarlos un integrante más de sus familias. Es así como el video compartido por la cuenta de @lomitosyamigos, en Twitter, sorprendió a todos por la peculiar reacción de un perrito al no recibir su comida.

Perrito sufre desmayo

En el material audiovisual, de 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un pequeño perrito de color negro y blanco, de raza pitbull, trata de llamar la atención de su dueño, quien está conversando con otras personas, para que pueda darle su alimento diario.

El can no dudó en demostrar y presumir su inteligencia y encanto para hacer que lo alimenten, con una de sus patitas toca a su dueño persistentemente, pero al no lograr su cometido, decide hacer algo que conmovió a millones de cibernautas, generando ternura: ¡fingió un desmayo!

Todo por su comida

En el video se muestra cómo el perrito se tira gradualmente al suelo buscando la atención de su familiar, hasta el punto en que su cabeza toca el suelo y se muestra la parte baja de su hocico. Sus familiares comienzan a reírse del suceso al ver cómo el can trata de conmoverlos con su 'actuación'.

"Qué no me dan comida? Pues me desmayo", se lee en la breve descripción del clip, que logró alrededor de 700 mil reproducciones en la red social.

"Cuando Firulais pide comida y no le dan, le toca hacer de actor", se escucha en el video donde se observa al inocente perrito pedir comida y tirarse al suelo.

Reacciones de los usuarios en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que el perrito merecía un Oscar por su "gran actuación".

"Y el Oscar va para Firulais", "tan bello", "jajaja, lo amé", "nooo, muero de amor con esa actuación de la murición", "eso le falta aprender a mi perrito", "un buen actor", "contrátenlo para las series", "denle un taquito, está hermoso", "el perro de Chabelo", "tan adorable", "me encantan cómo actúan los perritos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Twitter.

De esta manera, el clip se robó los corazones de varios usuarios luego de mostrar la manera tan peculiar e inusual que tiene el perrito para llamar la atención de sus dueños al pedir alimento.