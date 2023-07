"La mejor compañía": Perrito se queda dormido junto a su dueño en la calle

20/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al mostrarnos un caso conmovedor donde se muestra a un perrito echado al lado de su dueño en plena calle. Es así, como nos demuestran que muchas personas no dudan en andar siempre al lado de sus mascotas y no abandonarlos, a pesar de las duras circunstancias de la vida.

Perrito acompaña a su dueño

El video compartido por la cuenta de Ibeth Madrid Bethanc, de ocho segundos de duración, la joven comparte una escena que le llamó mucho la atención al caminar por las calles de Medellín, en Colombia. ¿Qué vio?

En la escena que se volvió viral rápidamente, se ve a un perrito de color blanco con manchas echada boca arriba, descansando plácidamente junto a un hombre, que al parecer, sería su dueño, y que llevaba sobre su cuello una pequeña radio mientras sus brazos están cruzados cerca de la barriga de su 'amigo de cuatro patas'.

Luego de que las imágenes fueran publicadas en distintos medios de comunicación, miles de internautas no dudaron en reaccionar, logrando superar las 117 mil reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en elogiar al chico por no dejar solo a su can, además de reconocer, una vez más, que los perritos son considerados como "los mejores amigos".

"Eso es tener confianza plena que no le pasará nada", "es el mejor amigo del hombre", "el perrito bien plácido y se nota que es feliz", "qué ternura", "en las buenas y en las malas juntos", "ni yo duermo así de tranquila en mi casa", "eso es ser amigos", "awww, ese perrito se ve que está bien cuidado quizás no tiene casa, pero cualquier lugar es hogar si hay amor", "qué relajados están", "qué agusticidad", "dentro de todo esa persona no es mala porque tener esa confianza con ese perrito hay puro amor, se tienen uno al otro nomás", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip donde se ve a un perrito durmiendo al lado de su dueño, hizo que muchos mostraran empatía y trataran de averiguar el por qué se encontraba en la calle. Además, reconocieron que debe ser una buena persona, porque los animales "no descansan tan tranquilos con gente de mal corazón".