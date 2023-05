¡Increíble! Perro desaparece una semana y su dueño lo encuentra con un grupo de hombres que libaban alcohol

Una increíble secuencia está sacudiendo las redes sociales y tiene como protagonista a un perro. Esta mascota según precisó su dueño en la plataforma de TikTok escapó de su casa una semana atrás, por lo que ella y su familia temían lo peor. No obstante, el canino no se encontraba herido ni mucho menos, sino que se encontraba con un grupo de hombres que libaban alcohol.

En el clip pudo percibirse el encuentro del can y su propietario en las calles. El muchacho filmó las reacciones del animal cuando cruzaron miradas. El 'pequeño' estaba bastante calmado junto a los mencionados sujetos.

Aparentemente, estos individuos le entregaron comida al canino durante las horas que se encontraban festejando. No obstante, el joven cree que el animal se escapó de su casa y continúo en la calle porque distintas personas lo alimentaban.

Como pudo percibirse en el video, el 'peludito' era bastante manso lo que propiciaba que reciba comida de diversas personas que le agarraban cariño. En esa línea, argumentó que el animal terminó escapándose de su vivienda porque él no podía cuidarlo cuando salía a trabajar.

"Mi mascota Frijol no llegaba a la casa varios días y yo pensaba que estaba sufriendo, con hambre y perdido (...) El Frijol en la calle a gusto con sus compas, echándose unas rolitas. Ya me vio, anda dudando si soy o me parezco. Se escapa porque trabajo, se escapó antes. Lo rescate de un basurero. Es muy sociable y juguetón", dijo en la plataforma china.