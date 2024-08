¡De TERROR! Enorme serpiente mordió testículos a un hombre mientras ocupaba el baño

23/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un terrorífico momento vivió un hombre de 35 años en el interior de su hogar. Mientras ocupaba el baño, sintió un fuerte dolor en la zona genital, por lo que grande fue su sorpresa al percatarse de la horrenda escena: una enorme serpiente había mordido sus testículos.

Serpiente ataca a hombre mientras utilizaba inodoro

El impactante hecho ocurrió en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en donde un hombre identificado como Thanat Thangtewanon narró el espeluznante episodio que le tocó vivir mientras se encontraba en su domicilio.

Thanat intentó ocupar el inodoro de su baño, por lo que al sentarse sintió un dolor muy agudo en su zona genital. Al levantarse, se dio con la terrible sorpresa de que una serpiente estaba en el interior.

"Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente", indicó Thangtewanon, según información del medio Asia Pacific Press.

La serpiente, que pertenece a la especie de pitón y media más de 3 metros, estaba oculta en el retrete, por lo que, al sentir la presencia de la persona, salió a su ataque. Entre tanto, la hipótesis que se maneja sugiere que el reptil pudo ingresar a través de las tuberías de desagüe.

Hombre se encuentra a salvo

Para suerte de Thanat, la mordida de la serpiente no fue tan grave ni ocasionó un corte profundo en su piel. Pese a ello, el hombre acudió de inmediato al hospital para ser atendido de emergencia, en donde recibió una vacuna contra tétanos, a modo de precaución.

Estando fuera de peligro, Thangtewanon manifestó su alivio al conocer que la serpiente no era venenosa. " Mis testículos están a salvo ahora . Tengo suerte de que no haya sido una serpiente venenosa. Una cobra me habría matado ", mencionó al medio asiático.

Tras el incidente, Thanat a tomado mayores precauciones al momento de utilizar el inodoro. Ahora, el se asegura que en el interior no haya nada, y toma una peculiar rutina: "Reviso lo que hay dentro y pongo un cepillo allí para asegurarme", reveló.

