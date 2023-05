"Deberían arrestarla": Joven atacó con gas pimienta a su profesor en pleno examen

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ser profesor es una profesión que requiere el buen trato hacia sus alumnos y tener paciencia para poder corregirlos y transmitir su sabiduría en distintas materias. Sin embargo, muchos pasan un mal momento en las escuelas donde trabajan. Es así como un video publicado en TikTok, conmocionó a los usuarios de esta plataforma por ver cómo una alumna trata a su maestro.

Usó el celular para intentar copiar en el examen

Según la escena compartida en redes sociales, el aula completa desarrollaba un examen y la joven recurrió al celular para buscar algunas respuestas, lo cual fue descubierto por el docente procediendo a confiscar el celular, hecho que la alumna tomó de la peor manera, sorprendiendo a más de uno de sus compañeros.

La estudiante, totalmente molesta, se levanta de su asiento y corre atrás su maestro para exigirle que le devuelva su celular, incluso le grita y como él no le presta atención a sus reclamos, decide rociarle gas pimienta en los ojos, haciendo que el joven profesor caiga al suelo por el malestar y grite por el dolor.

Otros docentes trataron de ayudarlo

Ante los gritos que se escuchaban en los pasillos, un par de profesores se acercan, tratan de calmar a la joven, pero ella repite sin cesar "mi teléfono, necesito mi teléfono", a lo que el profesor le da un rotundo "no" como respuesta. Muchos de los curiosos estudiantes, que ven todo están riendo, como si se tratara de algo divertido.

Asimismo, según los comentarios de la publicación se conoció que no era la primera vez que este docente era atacado por sus alumnos. "Hace dos meses, este mismo maestro recibió un puñetazo en la cara de otro estudiante por llevarse el teléfono de un chico haciendo trampa en un examen", comentaron.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó polémica entre los usuarios de las distintas redes sociales como Twitter, TikTok y Reddit, donde las personas no dudaron en expresar sus molestias por la actitud de la joven estudiante frente a su profesor, quien solo trataba de hacer cumplir las normas de la escuela al momento de rendir un examen.

"No puedo esperar a ver los comentarios que dirán que estaba justificado porque el maestro le 'robó el teléfono'. No, ella debería ser expulsada", "no está justificado, además del hecho de que debería ser suspendida, no solo por su comportamiento, sino también por tener un arma en la escuela", "deberían arrestarla", "¿alguien más puede notar que estos maestros no tienen nada bajo control? Es necesario que haya más autoridad presente allí", fueron algunas de las principales reacciones.