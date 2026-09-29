Deberá indemnizar con más de 90 mil dólares a su exesposa por los trabajos del hogar que realizó durante 26 años

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre deberá pagar 88.025,31 euros a su exesposa por los trabajos del hogar que realizó durante 26 años de matrimonio, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en España. El caso se volvió viral y generó el debate en las redes sociales.

¿Por qué deberá pagarle una indemnización?

Una decisión judicial vuelve a sorprender a los internautas. Pese a que el caso se remonta hace casi dos años, el caso en España vuelve a resonar en las redes sociales: la Audiencia Provincial de la ciudad española de Pontevedra condenó a un hombre a pagar más de 90 mil dólares a su exesposa en compensación por los trabajos en el hogar que ella realizó durante los 26 años de su matrimonio.

El caso se originó después de que la pareja, que se había casado en 1996, pusiera fin a su relación tras 26 años de relación. Según los testimonios, durante ese periodo, la mujer dejó su empleo y dedicó principalmente su tiempo al cuidado de la vivienda y a la crianza de la hija que tienen en común.

La decisión judicial consideró que la dedicación exclusiva de la mujer al hogar tuvo consecuencias en sus posibilidades laborales. Tras la separación, tuvo que reincorporarse al mercado laboral cuando tenía 58 años, tras haber pasado la mayor parte de su vida matrimonial realizando labores domésticas y familiares.

¿Cómo la Justicia calculó la compensación para su exesposa?

El monto de 88.025,31 euros (más de 90 mil dólares) fue establecido por la Audiencia Provincial de Pontevedra después de modificar una decisión de primera instancia que, según Antena 3, había reconocido una compensación de 120 mil euros.

Según los reportes, la exesposa había solicitado inicialmente una cantidad todavía mayor: 183.629,36 euros, calculada tomando como referencia el salario mínimo interprofesional correspondiente a los años de matrimonio. Sin embargo, el tribunal redujo la cantidad finalmente reconocida.

María Amalia Piñeiro, abogada de la mujer, ha transmitido en 'La Sexta' que la esposa se dedicó al sostenimiento de las cargas del matrimonio y, por ello, tiene "derecho a una indemnización".

Caso en España generó el debate en redes sociales

Además, la mujer alude a que tras la crisis matrimonial ella se tuvo que ir a vivir de alquiler porque su exmarido permaneció en el domicilio familiar, propiedad de él, porque tenían separación de bienes.

El caso en España sorprendió a todos. Pues bien, la Justicia determinó que un hombre debía pagarle más de 90 mil dólares a su exesposa por los trabajos del hogar que realizó durante 26 años de matrimonio, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra.