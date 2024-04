¡Desgarrador! Perrito es abandonado y persigue desesperadamente a sus dueños en la carretera

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un desgarrador caso que fue compartido en X, donde se ve cómo un perrito corre desesperadamente para tratar de alcanzar a sus dueños que lo dejaron abandonado a su suerte, en plena carretera.

Muchas personas tratan a sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias, dándoles mucho amor y cariño, e incluso tratando de comprarle algunos juguetes y estando pendiente de su salud; sin embargo, no todos corren con la misma suerte y terminan en pésimas condiciones en la calle.

Lamentable suceso

En las imágenes que se viralizaron rápidamente se ve cómo un chofer quedó en shock y mostró su indignación por la escena que estaba presenciando desde su vehículo.

Un perrito corría varios kilómetros detrás de una camioneta blanca con placas XWF-264-C, de la cual, fue bajado minutos antes por sus presuntos dueños, sin importarle lo que le pueda pasar en la calle.

El can trata de alcanzarlos desesperadamente, sin tomar en cuenta que podría ser atropellado o sufrir algún accidente.

A pesar de ver a su mascota por el retrovisor, los dueños nunca se detuvieron y decidieron acelerar más para perderlo de vista, en la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura de Acuitlapilco, en México.

"Captan el momento cuando un perro es abandonado por sus dueños. El perrito los persiguió por varios kilómetros, pero no los pudo alcanzar", se lee en la breve descripción de las imágenes compartidas.

#LosTitulares | Captan el momento cuando un perro es abandonado por sus dueños en la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura de Acuitlapilco.



El perrito los persiguió por varios kilómetros, pero no los pudo alcanzar 😢🐶@cuazzjjhm pic.twitter.com/JHdtvYeETp — LosTitulares (@_LosTitulares) April 1, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la cruel decisión que tomó la familia del pequeño can, asegurando que estos animalitos lamentablemente dan amor incondicional a quienes no se lo merecen. Por otro lado, algunos usuarios calificaron de irresponsables a sus dueños y esperan que el perrito esté a buen recaudo y alguien de buen corazón lo haya recogido.

"Quienes lo abandonaron el karma los hará pagar de la peor manera, eso es seguro", "el contraste de las situaciones", "qué indignación sentí", "a veces no nos merecemos el amor que nos dan estos indefensos animalitos", "personas sin corazón, cómo le hacen eso al perrito", "todo se paga en esta vida", "se debería sancionar de manera ejemplar", "pobre animal, desesperado por una familia despreciable que no lo quiere", "Dios como corre detrás de ellos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, la fotografía causó gran indignación y molestia en redes sociales al ver cómo un pequeño perrito corría desesperadamente para tratar de alcanzar la camioneta donde viajaban sus dueños, al dejarlo abandonado a su suerte en plena carretera.