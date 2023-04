¡Difícil decisión! Gato no 'pasa' al novio de su dueña: "Es él o yo, Karen"

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un divertido momento está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un gato y al novio de su dueña, ambos no se llevan bien entre sí. El enfrentamiento del humano y la mascota quedó registrado en un video de TikTok.

Así es, ambas partes no tienen la mejor relación posible y cuando se encuentran, en el cuarto de la muchacha, terminan en un duelo. En ese sentido, la propietaria intenta que su mascota logre aceptar a su pareja, pero sus esfuerzos no reflejan resultados positivos.

En esa línea, el video compartido en TikTok evidenció la tensión entre el minino y el humano. Los protagonistas del caso, se miraron fijamente por varios segundos antes que el 'michi' inicie el ataque de forma sorpresiva.

Duelo de miradas entre un minino y una persona

El gatito estaría celoso del novio.

El corto tuvo como descripción: "Cuando tu novio y tu gato se llevan mal", y estuvo acompañado con un melodía de tensión, que dio más impacto al divertido momento. De esta manera, el caso se volvió tendencia por las interacciones de los usuarios.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente. Al respecto, apuntaron que el gato estaba celoso por la excesiva atención que recibía.

Por otra parte, los usuarios mencionaron que los gatitos son "psíquicos" y las continúas disputas con el muchacho, muestran que el pretendiente no tiene las mejores intenciones con su dueña.

Más de un millón de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de un millón de reproducciones, más de 228 mil likes, 2225 comentarios y 25 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "El gato: A mi no me vas a estar mirando así en mi propia casa", "El gato: No eres el elegido para Karen", "Tu gato sabe cosas", "Sí el gato te dice que ahí no es, ahí no es", "La paz nunca fue una opción", "Es él o yo, Karen?", "Karen saca a este humano de mi vista", "El gato presiente cosas", "El gato: A mi me bajas la mirada".

Otro gatito que causa sensación

Si bien es cierto los perros pastores son aquellos que tienen ese instinto protector y de guiar al rebaño, esta vez una gata fue la protagonista en cuidar a unos pollos que querían salirse de su caja. La animación en voz desató la risa de miles de internautas en la plataforma china.