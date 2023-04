¿Dónde te tratan mejor? Joven compara su experiencia como embarazada entre Perú y EE. UU.

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el Perú es común ver que las mujeres embarazadas tengan prioridad en distintas actividades. Es por eso que un video publicado por la cuenta de @mamagringaenperu, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a más de un seguidor al comparar cómo es el trato de una mujer embarazada en dos países.

Joyce, una joven extranjera que radica actualmente en el Perú, decidió mostrar en un video su experiencia como embarazada entre Estados Unidos y nuestro país.

En el clip, la joven recrea diversas situaciones en donde deja en evidencia el trato que recibe una mujer gestante en los establecimientos.

"Perú tiene una mejor atención preferencial"

Entre una de las recreaciones que realiza, está la de una mujer embarazada en un supermercado de Estados Unidos, quien a pesar de su estado, no le permiten dejar sus productos un momento para que pueda descansar mientras está en la cola para pagar: "Espera tu turno, no es mi culpa que estés embarazada, fue tu decisión", se escucha decir a un personal estadounidense . "Si se va, debe volver a hacer la cola", le indicarían en Estados Unidos si es que le pide el favor de ir un momento al baño.

Por otro lado, en el caso de Perú, la joven señala que las personas que atienden a una gestante en un supermercado, tienen mucho más consideración y le dan preferencia. Joyce indicó que este amable gesto se da en distintos establecimientos, sintiéndose más cómoda y querida.

Otra de las situaciones que recrea es el momento en que sale a comer con un familiar. En Estados Unidos, según el video, le reclaman por lo mucho que come, diciéndole que está subida de peso; sin embargo, en el Perú, si le dicen que ha subido de peso no es de mala manera, todo lo contrario, le ofrecen más comida para que "pueda estar más saludable por su bebé".

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que quedaron asombradas por la comparación de ambos países y del trato que recibían las mujeres embarazadas, por lo cual no dudaron en mostrar sus opiniones en TikTok.

"Mi Perú hermoso tiene sus pros y sus contras", "aquí somos amables con las gestantes", "buena información, ni idea que allá era así", "me alegra que te guste el Perú", "faltó: tienes que comer más, recuerda que ahora comes por dos y el bebé, sírvete nomás con confianza", "a veces normalizamos el quejarnos tanto del lugar donde vivimos que no nos damos cuenta de que también hay cosas buenas que notar", "en Perú son muy amables", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la plataforma china.