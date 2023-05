"El Caballero del chosicano": Usuarios de Tik Tok captan a hombre parecido a Miguel Grau en una combi

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Miguel Grau parece haber dado un salto al presente. Usuarios de Tik Tok notaron el gran parecido físico de un hombre que viajaba en una combi del chosicano mientras se dirigía a su destino. Las reacciones al video no tardaron en hacerse virales en la plataforma china.

El Caballero chosicano

El clip viral titulado: "No lo puedo creer, eres tú, Miguel Grau. 'El Caballero de los mares' en un chosicano" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @chacla.informa. Este video nos muestra a un hombre grabar a un hombre muy similar en el físico al Peruano del Milenio, Miguel Grau Seminario.

Un hombre, del cual se desconoce su nombre, se encontraba sentado en una unidad móvil de la ruta que se dirigía hacia Chosica. Uno de los pasajeros, al notar el enorme parecido de este usuario de transporte público con la figura de nuestra historia, Miguel Grau, no dudó en sacar su celular y empezar a grabarlo.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con muchas reproducciones, 32 mil me encanta, 663 comentarios y 1 014 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, a lo que en su mayoría fueron sarcásticos y con mucho humor de por medio: "Señor, ¿dónde baja? En Grau", "¡Ah caray! Cosplays legendarios...", "Caballero de los bares", "ahora es el caballero de las combis", "el cobrador cuando el señor está bajando: baja Grau", "no estaba muerto, andaba en Chosica", son algunos de los comentarios en broma referentes al caso particular del pasajero con el parecido físico a nuestro héroe nacional.

Por otro lado, también hubo apreciaciones positivas y de recordación hacia nuestro 'Peruano del Milenio' que no pasaron desapercibidas: "Tiene la sangre de un verdadero héroe", "El descendiente de nuestro héroe Miguel Grau", "viajero en el tiempo", "la viva imagen de nuestro héroe", "no me lo puedo creer", "que me dé un autógrafo", "el único sobreviviente de los libros", se puede leer en la cajita de comentarios de la plataforma china.

Es así como, muchos usuarios de la plataforma de Tik Tok conocieron a un hombre muy parecido a Miguel Grau abordando una unidad móvil con rumbo a Chosica, por lo que lo bautizaron en redes como "El Caballero del Chosicano". El video que fue difundido hace dos días causó mucha expectación entre los cibernautas que dijeron de todo en sus comentarios.