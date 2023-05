"No hay edad para corregirlos": Padre recoge a su hijo de la comisaría y lo agarra a 'correazos'

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los padres buscan guiar a sus hijos por el buen camino, sin importar la edad. Por ello, ellos siempre tratan de estar pendiente de sus actividades y corregirlos cuando comenten algún error en sus vidas. Es así como un video publicado en redes sociales conmocionó a todos por la impactante reacción de un padre al saber que su hijo se encontraba detenido en una comisaría.

"No le importaba si su pantalón se caía, primero era corregirlo"

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, se ve el preciso momento en que un padre espera en la puerta de una comisaría a su hijo, y cuando ya está saliendo, no duda en sacarse la correa y pegarle con ello.

El hombre trata de escapar del castigo que quería imponerle su padre, por lo cual sale corriendo, pero su progenitor no se queda atrás, y sin importar que su pantalón termine abajo, lo corretea y va dándole 'correazos' en el camino. "Corregir no es tarde para un padre", se lee en la descripción del breve video.

A pesar de que en el video no se da mayor información sobre el motivo por el cual el hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú, muchos seguidores no dudaron en aplaudir la acción del padre por tratar de corregirlo sin importar la edad, porque al parecer sería alguien que tiene alrededor de 30 años de edad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena protagonizada por padre e hijo en los exteriores de una comisaría del Perú.

"Yo no tengo mi padre que me pegue así, pero si mi mamá ella no perdona nada", "cuando tu papá te preparaba para la maratón", "excelente, bien papito ojalá todos los padre fueran así y las madres", "bien papá lo felicito, mis respetos para usted, si no entienden a la buena, no hay de otra, se lo agradecerá después", "así nos corregían a nosotros y somo la mejor generación de responsables, educados y respetuosos y trabajadores", "ese parece tener 40 años y aún así su papá debe ir por él", "así se hace, enséñele respeto y responsabilidad", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Además, otros usuarios aprovecharon en recordar algunas de sus anécdotas vividas junto a sus padres, quienes también reaccionaban como el protagonista de este caso, para castigarlos y corregirlos.