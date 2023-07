¿El mejor regalo? Mujer le regaló a su hijo todos sus ahorros para que se pueda casar

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más, con un caso sorprendente donde una mujer decidió entregar todas sus monedas ahorradas en una alcancía para que su adorado hijo pueda tener su boda de ensueño.

Donó su dinero para la boda

En el video compartido por la cuenta de @paugargom, en la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que la señora entrega una botella transparente y poco a poco comienzan a apilar la gran cantidad de monedas que tenía en el interior, para dárselo a su hijo y a su futura nuera.

Según los detalles colocados en el clip, la madre del novio regaló su dinero que había recolectado desde mayor del 2022 para seguir apoyando a su primogénito en el momento más indicado como su boda.

En total, los novios recolectaron 23 mil 840 pesos mexicanos, es decir, alrededor de S/ 5025 lo cual es una gran ayuda para organizar un matrimonio, aunque la señora indicó que lo importante es el amor que se tienen.

Responde las críticas

A pesar de que ambos jóvenes se veían felices por el gesto de la señora por apoyarlos con la organización de su boda, tuvieron que salir a responder las críticas que recibieron por personas que se mostraron en contra de que le "quitaran su dinero".

La novia señaló que su suegra ahorró ese dinero específicamente para apoyarlos, e incluso el tarro se ve marcado con letras negras 'José Boda'. "Ella lo hizo porque quiso y porque puede", afirmó.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 800 mil reacciones y fue compartido en distintos medios de comunicación, así como en Facebook y Twitter.

Además, obtuvo cientos de comentarios de personas que no dudaron en calificar de "tierno" el gesto de la señora por apoyar a su hijo, pero no faltaron quienes criticaron que los prometidos usen su dinero, indicando que antes de comprometerse debieron reunir los fondos necesarios para cada detalle de su matrimonio.

"Qué linda suegra, no importa cuánto sea, lo que importa es que pensó en ustedes", "viva la suegra", "yo quiero que mi suegra sea así", "¡muy bien mamá! Como madre uno quiere todo para los hijos", comentaron los internautas a favor en TikTok.

Mientras que los que estuvieron en contra de la decisión señalaron: "Lindo gesto, pero si lo tienen dinero no se casen y punto. El resto no tiene que gastar lo que no tienen por deducciones ajenas", "deberían ahorrar ellos mismos, esa plata la señora debería usarlo para sí misma".

De esta manera, el clip se viralizó y generó opiniones divididas al conocer cómo una madre decidió dar todos sus ahorros a su hijo para que pueda tener su boda de ensueño.