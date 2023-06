Recién casados deleitan a sus invitados con sopas instantáneas en su boda: "Sale más barato"

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las bodas son eventos llenos de alegría y diversión, tanto para los recién casados como para los asistentes. En los últimos años, han surgido nuevas tendencias de moda que han cautivado a las parejas y a la comunidad de las redes sociales. Recientemente, se volvió viral un video que mostraba algo inusual: una pareja de novios ofreciendo un platillo inesperado a sus invitados... ¡Sopas instantáneas!

Deleitan a sus invitados con sopas instantáneas

Todo comenzó cuando el usuario de TikTok, Mario Mejía, compartió un video que capturaba el momento exacto en el que los meseros sorprendían a los asistentes con este peculiar menú.

En las imágenes, se puede apreciar cómo los invitados disfrutan de la boda, cuando de repente, los meseros llegan con bandejas repletas de sobres de sopa instantánea.

Reacciones en redes sociales

La reacción de los invitados no se hizo esperar. Uno a uno, se mostraron sorprendidos por la originalidad del menú y, con entusiasmo, comenzaron a preparar y degustar las sopas a su gusto. El video rápidamente se viralizó, acumulando más de 1.3 millones de visualizaciones, 94 mil reacciones y más de mil 250 comentarios.

Entre los comentarios, se encontraban diferentes opiniones y anécdotas relacionadas con esta novedosa propuesta gastronómica. Algunos usuarios expresaron su deseo de implementar la idea en futuras celebraciones, como un cumpleaños o incluso su propia boda.

Otros bromearon sobre el efecto beneficioso de las sopas instantáneas para prevenir una resaca temprana, ya que su picante y calidez ayudarían a mantener a raya los excesos.

No faltaron las divertidas anécdotas de despistes, como la persona que olvidó repartir los juguitos en el cumpleaños de su hijo hasta dos días después. También hubo quienes manifestaron su entusiasmo por asistir a una fiesta con un menú tan original y se preguntaron si se habían servido bebidas gaseosas.

"Sale más barato", "Empezaré a comprar mis Maruchan que están en oferta ya nomás me falta que me case", "Es para que no se pongan borrachos tan pronto el picante y lo caliente se les baja y no amanecieron crudos", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del video.

Esta singular tendencia de servir sopas instantáneas en una boda ha dejado una huella imborrable en el mundo de las celebraciones. Además de proporcionar una opción gastronómica diferente y sorprendente, se ha convertido en una experiencia compartida en las redes sociales, generando interacciones y comentarios de todo tipo.