"La desheredo": Abuelito se enoja luego de ver a su nieta intentar perrear hasta el suelo

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En una recepción de bodas, la música no puede falta y los invitados sacan a relucir sus mejores pasos de baile, tal como lo hizo una joven, pero no esperó que su abuelito se indignara al verla sacar sus "pasos prohibidos" con reguetón.

Se mostró molesto

En el material audiovisual compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que Andrea Tanner, graba cuando uno de sus familiares da su mayor esfuerzo en la pista de baile de la fiesta al ritmo de 'Gasolina' del cantante puertorriqueño, Daddy Yankee.

Mientras los demás asistentes e invitados la alentaban entre aplausos y gritos, su abuelito la observaba en otro extremos muy sorprendido e indignado, por verla "perrear" hasta el suelo.

"Todo iba bien hasta que... la cara de decepción de mi abuelo", se lee en la breve descripción del video de 31 segundos de duración que causó gran revuelo logrando acumular alrededor de 602 mil reproducciones y 361.000 'me gusta'.

Algunos usuarios manifestaron que era entendible la actitud del abuelito, ya que se trata de otra generación, y la suya estaba más acostumbrada a los boleros o temas musicales mucho más lentos, que les permitía bailar en parejas.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena y no dudaron en señalar que esperan que la joven no sea "desheredada" por sus movimientos atrevidos en la pista de baile.

"Llama al notario, voy a sacar a mi nieta del testamento", "y así es como perdí los terrenos", "ya me imagino la anécdota, yo iba a heredar los terrenos del abuelo, pero me vio perreando en una boda", "es reguetón del viejito es imposible no bailarlo", "y eso que no le perreó tan intenso", "ya me imagino la anécdota; yo iba a heredar los terrenos del abuelo, pero me vio perreando en una boda y me saco del testamento", "qué cara más sincera", "señor abuelito, lo acompaño en su pesar", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video donde la joven es vista por su abuelito bailando reguetón hasta el suelo, generó gran conmoción en redes sociales y provocó los más hilarantes comentarios de los internautas. Algunos aprovecharon en recordar sus mejores anécdotas vividas con sus abuelitos y señalaron que deberían ser apreciados.