¡El multiverso! Hombre se vuelve viral por su gran parecido físico a Pedro Castillo

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos diversos videos insólitos, conmovedores hasta las más hilarantes, tal como el compartido en TikTok, donde un joven queda sorprendido al encontrar a una persona parecida al expresidente, Pedro Castillo.

¿Su clon?

En el material audiovisual, compartido por la cuenta de @jose_arlo, se ve cómo un joven se acerca a un puesto de venta de emoliente, en Chiclayo y queda sorprendido al percatarse que el dueño del negocio es "el doble" del exmandatario, generando la risa de los clientes presentes en el lugar.

En la descripción del video se lee: "Pedro Castillo no está en el penal, está en Chiclayo", generando la sorpresa de muchos de los seguidores en redes sociales, quienes también indicaron que con la vestimenta que tiene en el video se parecen mucho más.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que "no deberían comparar al vendedor con el expresidente porque él no tenía cargos en su contra".

"Esa skin de Castillo es muy común en Perusalen", "¡Idéntico! Bien dicen que todos tenemos nuestro doble en otro lugar", "Pedro Castillo en otro universo, donde no vivió un evento canónico", "igualito, pero este sí sabe sumar; sino como da vuelto", "pregúntale si el pollo está vivo o muerto", "mi presidente humilde siempre", "cómo es posible este suceso", "este Pedro sí trabaja", "deben llevarlo a la televisión", "ponle su sombrero y queda igualito", "pronto se irá a México a encontrarse con Lili", "qué va a ser! ¡Él sí trabaja!", "el mismo gorro con el que entró a Sarratea", "¿cómo lo dejaron salir", "de un universo paralelo", "pongan más seguridad en las cárceles", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios en TikTok.

Castillo en la cárcel

Como se recuerda, Pedro Castillo se encuentra investigado por rebelión y conspiración por su papel en los hechos del 7 de diciembre del 2022, y pertenecer a una organización criminal, por su presunta participación como líder en una trama de corrupción en el seno de su gobierno. Actualmente está recluido por 36 meses, en la famosa cárcel de Barbadillo, en Ate, junto a otros expresidentes del país.

Es por ello, que muchas personas quedaron asombradas por el gran parecido físico del vendedor de emoliente, en Chiclayo, con el exmandatario del Perú, Pedro Castillo Terrones.