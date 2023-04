"¡Era yo, era yo!": Padre confunde a su hijo con otro niño jugando en la resbaladilla

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos videos divertidos donde las familias comparten gratos momentos juntos y no dudan en compartirlo con los demás.

Un video publicado por Nallely Jaramillo, en la plataforma de TikTok, causó furor entre sus seguidores al mostrar el hilarante momento en que su esposo confundió a su hijo con otro niño mientras jugaban.

"¡Papá, date cuenta!"

En el material audiovisual, que se describe como "Cuando tu esposo se equivoca de niño", se ve al padre de familia en la parte superior de una resbaladilla con un bebé en brazos, con el cual se lanza hacia abajo. El momento hubiera sido perfecto de no ser por un pequeño gran detalle: el menor no era su hijo. Su hijo, quien se encontraba en su lado izquierdo, no dudó en gritar que se había equivocado y que se llevó a otro niño.

"¡Era yo! ¡era yo!", exclamó el pequeño al ver que su padre solo lo reconoció al llegar al final del juego. Sin embargo, a pesar de que su padre no se 'lanzó' junto a él, decidió lanzarse solo para no dejar la diversión de lado y olvidar el 'blooper' que cometió su papá. Mientras tanto, la mamá del pequeño no pudo contener la risa al igual que los demás presentes en la escena.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video logró superar 14.3 millones de vistas y cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena entre padre e hijo. Asimismo, otros usuarios se sintieron identificados con el pequeño niño y contaron algunas de sus más hilarantes anécdotas de la infancia.

"Como cuando mi casi algo ya tiene novia, yo inmediatamente, 'era yo'", "el papá: '¿quién es este niño?'", "pero la actitud del niño, 'no importa, ahí voy'", "le cayó mejor el otro niño", "mi papá una vez grabó en un festival a una compañera y a mí ni me peló", "mi papá, en una ocasión, fue a recoger a mi hermana a la secundaria, ella ya estudiaba la preparatoria", "en un cumpleaños mío mi papá le trajo regalo a mi hermana pensando que era el cumple de ella", "la respuesta del niño, la amé", "le ganó la emoción de hacer carreritas", "mi papá me confundió por otra niña en la Bahía y me dejó botada", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.