"¡Yo te elijo!": Pareja decide celebrar su boda al ritmo de 'Pokémon'

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas buscan la forma de inmortalizar el momento más importante de sus vidas: la boda. Es así como tratan de que cada preparativo esté a tiempo desde el buffet, los regalos, la vestimenta de cada uno, el local, el pastel, los invitados y en especial la música que los ayude a amenizar la fiesta y recordar ese día como el mejor de todos.

No pueden disimular su fanatismo por el anime

Es así como un video publicado por la cuenta de @yagoalarco, en la plataforma china de TikTok, generó revuelo entre sus seguidores al mostrar cómo sus amigos celebran su boda con una canción que trae recuerdos de su infancia: "Pokémon".

La joven pareja empieza a cantar el primer opening de la temporada 3 de este famoso anime japonés, mientras están disfrutando del banquete de su boda. Más tarde, se ve cómo la pareja recién casada se ve alegre por ir a la pista de baile y dar sus mejores pasos al ritmo del clásico 'Atrápalos ya'.

El esposo no duda en tomar una pokebola en una de sus manos mientras su pareja entona cada letra de la canción tratando de animar a sus invitados a seguir el ritmo junto con ella.

"Cuando tus amigos son fan de Pokémon y se casan", se lee en la descripción del video que mostraba a la pareja muy emocionados por ese momento especial de sus vidas.

"Una boda distinta a todas": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y comentarios de personas que no dudaron en sentir que tenían envidia de encontrar a una pareja que comparta sus mismos gustos y decidan organizar una boda con la canción de su dibujo favorito.

"Siempre espectador, nunca protagonista", "lo mejor es tener gustos iguales y disfrutarlos juntos", "lo has ganado todo en la vida", "yo también quiero vivir ese sueño", "la mejor boda", "yo también quiero ese sueño señor Pool", "el otaku legendario dicen que pasa cada 1000 años", "ahí es, amigo", "nunca la dejes", "me surgieron dos envidias, una por no invitarme a tan fantástica boda y la otra porque puede que nunca tenga una igual", "demasiado fino", "es el favorito de Dios", fueron las reacciones de los seguidores en TikTok.

Video logró alcanzar 80.000 reproducciones

Las personas señalaron que sentían envidia 'sana' por la pareja del video al ver que comparten los mismos gustos y se ven muy felices juntos.