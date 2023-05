"Siempre serás la luz de mis ojos": Papá rompe en llanto al ver a su hija vestida de novia

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El matrimonio es sin dudas una de las ceremonias más significativas para las personas. Sin embargo, para muchos padres es una pena dejarlas ir de casa tan fácilmente. Algunos no pueden contener las lágrimas al recordar los buenos momentos que pasaron juntos desde que sus hijas eras pequeñas.

Es así como un video publicado por la cuenta de @giessicademuro, en la plataforma de TikTok, conmovió a todos sus seguidores al ver cómo un padre no pudo contener el llanto al ver a su hija vestida de novia, momentos antes de celebrar su boda.

"Se le vino todos los recuerdos a la mente"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que el hombre espera ansioso ver a su hija, pero no esperaba quedar realmente sorprendido por lo hermosa que se veía la 'pequeña luz de sus ojos' en su vestido blanco.

La joven también se emocionó e invitaba a su padre a saludarla. Luego, él la besa. La novia que intentó contenerse para no arruinar su maquillaje, al final se unió al conmovedor llanto de su padre, lo tomó de las manos e intentó tranquilizarlo.

Luego, el señor acompañó a su primogénita ante el altar donde esperaba el novio. La ceremonia resultó muy bonito y todos los invitados agasajaron a los recién casados, mientras que el padre continuaba llorando de emoción.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en sentirse conmovidas por la tierna reacción del hombre al ver a su hija en un vestido de novia. Además, otras mujeres aprovecharon en contar sus anécdotas y en señalar que les hubiera gustado tener a su padre en un momento tan especial como su boda.

"Dios, permíteme llegar a este momento con mi papito", "Lo que me hubiera gustado vivir ese sentimiento", "Qué bonito, me hizo llorar", "tu papá te extrañará mucho", "le rompió el corazón al verte que te irás de casa", "su pequeña hija ya pasó a ser una persona que formará una familia", "él está muy orgulloso de ti", "se nota que entre ambos hay mucha complicidad", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video obtuvo 800 000 reacciones

"Tengo una hija de 3 años, mi única hija. Yo tengo 49 y lo que más deseo en la vida es llegar a verla en el altar. ¿Llegaré?", "me acordé mucho cuando me papá me vio vestida de novia. Esa imagen no se me borra más", "papá: volaron los recuerdos desde nacida, hasta ese momento de verla y no poder creer q el tiempo paso como un rayo... hermosos q siempre sea eterno", comentaron otras personas conmovidas por la escena.