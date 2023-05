"Es para la suerte": Alex Béjar pasó un momento incómodo al tratar de subir a un Uber

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales 'estallaron' cuando la famosa actriz de 'Al fondo hay sitio', Alex Béjar, publicó en su cuenta de TikTok, el bochornoso momento que vivió mientras intentaba subir a un Uber. ¿Qué pasó?

¡Pisó excremento!

En el material audiovisual compartido por la joven actriz, se ve el preciso momento en que tuvo que descender automáticamente del vehículo, pues el chofer no habría permitido que la española permanezca ni un segundo más en su carro ya que pisó excremento y apestaba su zapato.

"Tuvimos que bajarnos del Uber porque pisé una caca", se lee en la descripción del breve video compartido en redes sociales, mientras se le ve tratando de retirar el excremento de sus zapatos, frotándolos en el suelo. Asimismo, buscaba la forma de retirar el mal olor y así lograr subir a un vehículo que la lleve a su destino.

Algo peor le sucedió después

Cuando pensaba que ya todo iba mejorando con el olor de su zapato, tuvo otro pequeño incidente: ¡tropezó fuerte y por poco cae escandalosamente al caminar con elegancia!

La joven actriz no dudó en compartir su peculiar anécdota con sus seguidores, quienes la apoyaron y señalaron que pisar excremento de animales es 'una señal de buena suerte' y que no debía sentirse apenada.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena protagonizada por Alex Béjar.

"Te va a llover plata", "es suerte, te irá muy bien", "con pasto no sale sigue el olor , tienes que pisar tierra ahí sí", "eso solo pasa en el Perú no creo que España te haya pasado", "es suerte, va a llegar dinero", "chale, acá uno tiene que cuidar hasta donde pisa tmr", "momentos que te mantienen humilde", "cuando estás caminando toda Nice y te toca fingir que corres", "es parte de Perú como lo decimos aquí tienes mucha suerte", "aunque lo sacas todo el olor no se va, una vez me pasó cuando iba al colegio ", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Quién es Alex Béjar?

Alex Béjar es una reconocida actriz española de 23 años. Aprovechó la gran cantidad de seguidores que tiene en su cuenta de TikTok para subir videos de sus interpretaciones con el fin de llamar la atención de los directores y guionistas. En 2018, Alex Béjar tuvo un papel menor en la exitosa serie de Netflix "Élite". Y aunque su aparición fue corta, le sirvió para ganar experiencia y hacer que su nombre sonara más en el mundo artístico.