¡Escena de película! Mujer defendió a su novio de ladrones con una metralleta

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en X (antes Twitter), donde una mujer no lo pensó dos veces y en un acto de valentía tomó una metralleta con sus manos para salir en defensa de su novio, quien estaba siendo amenazado por dos ladrones, en Texas, Estados Unidos.

Muchas personas demuestran que son capaces de hacer todo con tal de ver contentos y garantizar la seguridad y bienestar de sus parejas, con quienes comparten distintas anécdotas y aventuras hasta su último suspiro.

En el material audiovisual, de solo 33 segundos de duración, se ve el preciso momento en que en que un hombre caminaba tranquilamente por un pasillo de un edificio, que aparentemente es donde vivía, cuando de pronto es sorprendido por dos delincuentes que lo amenazan con armas de fuego para lograr robarle sus pertenencias.

Uno de los malhechores se abalanzó rápidamente sobre él, lo que dio lugar a un forcejeo hasta someterlo. Sin embargo, los ladrones quedaron en shock al percatarse que alguien salía de una de las viviendas en defensa del hombre.

Al ver a la joven fuertemente armada, los ladrones huyeron asustados, "como alma que lleva el diablo", según comentarios de los internautas en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce cómo terminó la particular situación y cuál fue la suerte con la que corrieron los delincuentes.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la acción de la mujer por no pensarlo dos veces y salir en defensa del "amor de su vida". Por otro lado, algunos usuarios aseguraron que les gustaría saber que sus parejas también reaccionarían de la misma forma hasta el punto de asegurar que es "el verdadero empoderamiento".

"Mujer empoderada", "su heroína, ojalá nunca la deje", "vaya, que chica más valiente, no lo podía creer pero se nota que es de Texas, sinceramente salvó un alma", "se nota que es texana", "necesito una chica así", "eso es equidad, tú me proteges y yo igual", "sí que es valiente esa chica", "buena campeón, el hombre mas afortunado en todos los sentidos de la palabra: Se salvó de algo peor de unos delincuentes. Y tiene a una chica que no le teme enfrentarse a unas lacras de la sociedad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.