¡Nadie se mete con él! Mujer lanza patada voladora y salva a su pareja de una pelea

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en Instagram, donde una mujer colombiana se interpuso con una patada voladora en una violenta confrontación callejera para salvar a su pareja.

Muchas personas están dispuestos a todo con tal de ver felices a sus parejas y que nunca les falte nada. En el material audiovisual, se ve el preciso momento en que dos hombres tienen una intensa pelea en la zona rosa de Florencia, Caquetá, en Colombia, el pasado 27 de marzo a las 11:00 p.m.

Al ver que el "amor de su vida" se encuentra sometido en el piso por su contrincante, su pareja sale de un lado totalmente decidida y le da una patada voladora, al estilo de las artes marciales, para quitarlo de encima y tratar de poner fin al conflicto.

La rápida y valiente respuesta de la mujer sorprendió a muchos, incluso al agresor, quien lucia un polo blanco y no esperaba una defensa tan enérgica por parte de la esposa de su oponente. El hombre se resignó y procedió a retirarse del lugar.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la valiente acción de la mujer, quien demostró que ella siempre lo apoyará incluso en los escenarios más insólitos. Otros usuarios pidieron que sus parejas puedan defenderlos de la misma forma y siempre les demuestren su apoyo incondicional.

"Te admiro mujer desconocida", "mujer empoderada", "muy valiente", "casi lo manda a dormir", "ni Gokú en sus mejores tiempos", "las mujeres no lloran, defienden al marido", "mínimo con el golpe le desprendió el hígado", "¿dónde consigo una mujer como ella", "solo le faltó llevárselo cargando al hombre", "si no vas a pelar por mí así, no quiero nada", "Dios mío, pero Jackie Chan en acción", "mucho mejor que tener un guardaespaldas", "esa mujer vale oro, no la dejes campeón", "mas bien la mía hace que me peguen más", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.