Español queda sorprendido por la atención de una posta médica en San Juan de Miraflores

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video compartido en la reconocida plataforma de TikTok de un joven español, se volvió viral al mostrar su percepción por el tratamiento que recibió al ser atendido en una posta de San Juan de Miraflores debido a una severa infección.

Según se muestra en el video, tras someterse a las revisiones correspondientes, las enfermeras le indican que tiene una fiebre mayor a los 40,5 grados, por lo cual es enviado a tópico para sus inyecciones.

Grande fue su sorpresa cuando notó las carencias y falta de equipamiento del nosocomio. "Veo que le falta implementos y tecnología. (...) Tres ampollas, dos jeringas", agregó mientras recibía las medicinas. "Me dolió, faltó amor", acotó al terminar el procedimiento.

Comentarios de los usuarios

En la descripción del video viral del usuario identificado como @salva_naty se lee "no me gustan las agujas". Por lo cual, los usuarios de esta famosa red social no dudaron en dejar sus comentarios sobre la peculiar reacción que tuvo el joven español por las condiciones que presentaba, en ese momento, la institución de salud.

"Las inyecciones para la fiebre son dolorosas por su composición", "al menos te atendieron, yo de turista casi muero en Punta Cana", "bienvenido a Sudamérica", "agradece que te atendieron, en provincia es peor", "si tienes poco dinero, ve mejor a la solidaridad. Eso hago yo porque en las postas no hay muchas cosas", "por eso no me enfermo", "un sobreviviente", "la falta de todo a los hospitales, así como los colegios", "en provincia las postas paran cerrados no cumplen sus horarios los trabajadores, eso que ganan demasiado", señalaron en el video viral.

Algunos no dudaron en mostrar su reclamo a las autoridades del país por las precarias condiciones de las postas, no solo de ese distrito sino también en otras regiones del Perú. "Bueno, paso por triaje, se le brindo atención; es la realidad del país, hasta que los electores, elijan a alguien mejor....osea...", "tienes razón la Salud en Perú no se compara a la atención médica aquí en España, también esperamos nuestro turno, pero es bueno", "en provincias no hay nada, en Lima estamos al menos", "así es en Perú se gasta millones para mantener a sinvergüenzas en el congreso pero para salud ni jeringas", agregaron.

Actualmente, el video alcanza el millón de reproducciones y los 800 mil "me gusta". Además, el clip se encuentra viral en otras redes sociales como Instagram y Facebook.