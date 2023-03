06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una divertida escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a un hombre que ingresó a una pequeña pileta en la Costa Verde para refrescarse, tras las altas temperaturas registradas en Lima.

Así es, el sujeto se encontraba nadando en el reducido espacio, es más, empleaba varias piruetas para sorpresa de los transeúntes. Por ello, un internauta grabó el divertido suceso y lo compartió en las plataformas digitales.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció los extravagantes movimientos del referido, que sin ningún tipo de vergüenza continúo con su 'chapuzón'. Al respecto, el corto estuvo acompañado del característico efecto de voz en la aplicación china.

"Cuando no aguantas el calor en Lima y no te importa nada, y de pronto te crees un pez jeje", se escucha en el corto.

Viralizado el caso, miles de cibernautas reaccionaron satíricamente ante el suceso registrado en el distrito de Miraflores. Sobre ello, argumentaron que el calor registrado en Lima, durante los recientes meses, es demasiado sofocante para todos los ciudadanos.

Por otra parte, los usuarios compararon al hombre con un pez, luego de exhibir las extravagantes piruetas que puede ejecutar. Contrariamente, múltiples cuentas rechazaron las acciones del sujeto, ya que estaría transgrediendo las reglas municipales.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta @Romelike.Tv" tiene, por el momento, más de 3,5 millones de reproducciones, 162 mil likes, 3603 comentarios y 78 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "No les da miedo esas piletas tienen electricidad", "Genial ahora le pondrán rejas", "Es un sireno", "Vengan a Piura, aquí está fresquito", "Las hermosas infecciones que va a tener", "Cómo no le da conjuntivitis", "¿Quién fue el arquitecto que diseño esa pileta porque no lo hizo más alto?", "Conjuntivitis segura", "Sireno man".

Madre ata a su hijo con seguro en espalda

Una controversial escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a una madre de familia que amarró a su menor hijo, de la espalda, para que no escape de su supervisión, cuando paseaban por la playa junto a algunas amistades.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció el temperamento imperativo del infante, que recurrentemente hacía alguna acción sorpresiva. En esa línea, se percibió a la mujer bastante calmada pese a la actitud de su descendiente. Eso sí, con una correa para controlar las travesuras del pequeño.