"Esta es mejor": Extranjero compara Inca Kola con gaseosa venezolana y genera debate sobre cuál es más rica

Un video viral ha puesto en el foco a un extranjero que comparó productos de procedencia venezolana con los peruanos. En su análisis, destaca la similitud entre los artículos muy populares en ambos países, lo que ha generado interés y antojo entre los usuarios, además de ofensa en algunos por el cómo prefiere otras marcas antes que, por ejemplo, la Inca Kola.

Este ciudadano proveniente de Venezuela resalta una larga lista de productos emblemáticos de su país, señalando su equivalencia con los alimentos muy consumidos por los habitantes de Perú. Es evidente que muchos en el territorio nacional encuentran familiaridad con estos productos, algunos de los cuales se han incorporado a su consumo cotidiana.

Con la migración de personas provenientes de venezolanos en los últimos años, se ha destacado la presencia de la gastronomía Vinotinto en el país. El creador de contenido "Piyinvalencia", a través de TikTok, aconseja a sus compatriotas mantener presentes sus productos nativos, indicando que en lugares como Lima pueden encontrarlos.

"Yo no entiendo a los venezolanos que viven seis meses en el Perú y dicen que aman el ceviche; no seas malo, vale, tú comes harina con mantequilla y queso", dijo.