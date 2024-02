¡Indignada! Extranjera prueba el cuy frito y critica a los peruanos: "En Rusia, es una mascota"

Una mujer se volvió viral en las redes sociales por su reacción al comer, por primera vez, cuy frito en nuestro país. Como se sabe, esta comida es uno de los platillos bandera del Perú y muy pocos se pueden resistir a degustarlo.

Por ello, la reacción de la extranjera ha generado miles de comentarios, ya que este animal es considerado una mascota en el país ruso, mientras que para nosotros es un insumo para nuestros alimentos . Es más, es considerado como plato típico de algunas regiones, en especial de la sierra.

Una joven de nacionalidad rusa ha causado furor en redes sociales luego de compartir un video, en el que se muestra probando un famoso plato peruano: el cuy frito. Este platillo, es uno de los manjares más pedidos por los turistas y es muy conocido, tanto en Arequipa, como en Cusco.

Para la mujer, no fue muy agradable probar esta comida, la cual calificó de exótica, debido a que en su país, el cuy es considerado como una mascota y no es usado para el consumo humano.

A través de sus redes sociales, compartió mediante un video, cual fue la sensación que experimentó al probar esta comida. Reveló que sintió terror al probar el cuy, debido a que nunca imaginó comer un animalito tan tierno.

Además, la turista mencionó que inicialmente sintió un poco de náuseas, pero después de todo guardó esa experiencia como un buen recuerdo de nuestro país.

Este video fue bastante comentado por los usuarios en redes sociales, quienes también compartieron diversas opiniones sobre este delicioso plato.

"La cabeza del cuy no se come ni las patas", "Prueba tocosh", "La cabeza muy raras veces se come", "Tengo casi seis años en Perú, mi esposo es peruano y nunca me he atrevido a probarlo", "Cuando vuelva a Rusia al cuy ya no lo verá con los mismos ojos", "Prueba ceviche y pollo a la brasa", "Ya eres de los nuestros", "Es rico, aquí lo comemos desde la época de los incas", "Ahora debes probar el suri es un manjar de la Amazonia", "Soy de Lima y la primera vez que probé no me gustó, luego me agradó", fueron algunos de los comentarios.