"Estudiar en un colegio estatal no ayuda": Joven contó las dificultades que encontró al momento de postular

09/04/2023 / Exitosa Noticias

Como cada año, los jóvenes buscan la forma de alcanzar una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y antes de ir al examen de admisión se preparan en academias o institutos para poder reforzar los cursos que consideran pertinente para obtener una buena calificación.

Es así como un video publicado por Confesiones San Marcos sorprendió a todos al mostrar una entrevista realizada a una joven postulante a la Decana de América.

En el clip, la joven manifestó que es complicado estar a la altura de la exigencia de la Decana de América si vienes de estudiar en un colegio estatal, ya que al momento de ir a una academia te das cuenta de que no te enseñaron muchos temas en el colegio.

"No definitivamente la educación estatal, al menos la educación que recibí en mi colegio, si bien hubo profesoras que me enseñaron bastante, que son increíbles, pero en la academia me enseñaron cosas que absolutamente nunca había visto: geometría, álgebra, aritmética. Definitivamente es otro mundo", indicó.

"Clases virtuales ineficientes"

Asimismo, manifestó que las cosas se pusieron peor durante la pandemia por el COVID-19, señalando que las clases eran ineficientes y que no se aprendía bien, porque los profesores a veces no cumplían con su tiempo de enseñanza y solo mandaban tareas.

Usuarios reaccionan al video viral

Como era de esperar, el video que se volvió viral en la plataforma de TikTok no tardó en tener cientos de comentarios por partes de los seguidores de la cuenta.

Algunos indicaron que no se debe echar la culpa a los profesores porque se guiaban de la currícula de la SUNEDU y que la joven debía buscar por su lado la mejor forma de aprender.

"Eso es muy cierto, la educación estatal debe cambiar por completo", "si vas a ir a UNMSM, colegio preuniversitario", "hay muchas cosas que no enseña el colegio estatal para ingresar a las universidades estatales", "yo estudié en estatal y pude ingresar a la universidad, todo depende de uno", "y yo queriendo cambiarle al estatal, ya no lo haré", "no es necesario estar en particular, es básico tener las reales ganas", "todo depende de uno, todos mis hermanos y yo somos de colegio estatal, ingresamos a universidades estatales, ánimo", "la culpa lo tiene Minedu por la currícula que pone a los profesores limita bastante", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Por otro lado, algunas personas indicaron que todo depende de uno y no importaba si estudiabas en un colegio estatal o privado.