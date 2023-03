Ministro de Educación: La antigua Sunedu le hizo la vida a cuadritos a una de las mejores universidades del Perú

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Educación, Óscar Becerra, manifestó que la gestión realizada en "la antigua" Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) perjudicó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), institución a la que calificó como una de las mejores universidades del Perú.

"No sabes como le han hecho la vida a cuadritos la Sunedu antigua a las propias universidades del consorcio, con una de las, probablemente, mejores universidades del Perú, como es Cayetano, teniendo que esperar un año y medio para que le den licencia a un programa de prestigio internacional que ellos tenían y que simplemente estaba enredado en la burocracia de Sunedu. Que le hagas eso a la Cayetano, consorcio o no consorcio, es inconcebible", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Educación (Minedu) también consideró que no es posible que "haya una universidad con 20 años de comisión organizadora".

"No puede ser que sean tan incapaces las personas que están a cargo, o las autoridades que tienen que darles las facilidades, que una universidad no pueda elegir a sus autoridades legítimas en tres o cuatro años. Ningún rector tiene un mandato de más de cinco años ¿y hay comisiones organizadoras que tienen más de seis años la misma? y universidades que tienen 20 años con comisiones organizadoras. Eso no tiene nombre y tiene que arreglarse, y tenemos que cumplir la ley", agregó.

De igual manera, resaltó que ha mantenido reuniones con diversos rectores y representantes de las universidades, con quienes han coincidido sobre la importancia de que se asegure la educación superior de calidad en todo el territorio nacional.

"Me he reunido con los rectores del consorcio; me he reunido además, en privado, con el rector de la Católica, donde enseñé; y me he reunido también con los representantes de AUNAP [...] y en todos los casos nuevamente hemos tenido puntos de total coincidencia respecto a la gran importancia de asegurar la calidad de la educación superior", expresó.

Antigua Sunedu afectó a una de las mejores universidades, según ministro

"Si consultorías en Sunedu son falsas, me disculparé"

Cabe recordar que, en una anterior entrevista con Exitosa, el titular del Minedu señaló que "pedirá disculpas" en caso se demuestre que la Sunedu no realizó consultorías en los últimos años.

"Si los reportes que me han entregado, donde dicen que Sunedu tenía consultorías, son falsos, habrá que investigar, hacer proceso contra los que me han mentido, y me disculparé públicamente con todos los que merezcan una disculpa", expresó.

Las declaraciones del ministro Becerra se dieron luego de que el Partido Morado le pidió al ministro que se rectifique por sus recientes afirmaciones en medios de comunicación, donde aseveró que el Minedu era la "caja chica" de esta organización política.

"Cuando digo que el Minedu era la caja chica de un partido, me refiero al Partido Morado. Porque he encontrado que varias personas relacionadas con ese partido u ONG, donde dirigentes de ese partido son distinguidos miembros, facturaron al Minedu por consultorías", había indicado.

Por su parte, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, rechazó que la entidad venga realizando contratos de consultorías con el fin de favorecer alguna ONG o un partido político.

El ministro Óscar Becerra informó que, en total, se han gastado "728 millones de soles" en la última década por ese concepto, tanto en el Minedu como en Sunedu.