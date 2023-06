"Faltó Ricolás": Jóvenes celebran el cumpleaños de su amiga con temática de "Al fondo hay sitio"

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Increíble! Muchos deseamos organizar nuestros cumpleaños con la temática de nuestros grupos, artistas o series favoritas. Es así como un video compartido en la plataforma de TikTok sorprendió a todos con la fiesta de cumpleaños organizada por un grupo de jóvenes para su mejor amiga.

Fan de Al fondo hay sitio

En el material audiovisual de un minuto y 47 segundos de duración, se muestra cómo un grupo de jóvenes ingresa uno por uno a la casa de la cumpleañera, todos caracterizados con los personajes de la famosa serie televisiva peruana: ¡Al fondo hay sitio!

Al interior de la vivienda se ve que cada rincón está con decoraciones con la temática de la serie, algunos cupcakes con los rostros de los personajes principales e incluso una maqueta del bus de Pepe y Tito, para que los invitados puedan sacarse la foto de recuerdo de un momento tan especial.

Entre los personajes que se hicieron presente en la fiesta de cumpleaños se encuentran Charito, Alessia, don Gilberto, Joel, Fernanda, Luciana, Shirley, Patrick, Mike, Tito, Pepe, Andrea, Marita, Gladys, entre otros, pero causó más el asombro de todos al ver que no estaba Nicolás ni la matriarca de los González: ¡doña Nelly!

En otra escena se ve cómo todos se divierten al ritmo de la canción del 'Maldito Mike' y luego intentan romper una piñata con el rostro de Claudia Zapata, conocida como la 'Mirada de tiburón'.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena hasta solicitaron que sus amigos también les organicen una fiesta similar.

"Faltó mi 'Ricolás'", "¿qué se siente vivir ese sueño?", "si mi cumple no es así, no quiero nada", "necesito amigos así", "solo quiero ser uno de ellos", "Peter lo mejor", "es una ofensa que nadie hiciera a Teresita", "ya sé cómo hacer mi fiesta", "metas", "yo quiero ese cumpleaños o sino no quiero nada", "faltó mi Teresita y Ricolás", "me sorprende que algunos si se parecían bastante", "yo sería Tito definitivamente", "y me di cuenta de lo mucho que quiero amigos peruanos", fueron algunos de los comentarios de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la celebración organizada por estos jóvenes para su amiga con la temática de 'Al fondo hay sitio' causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en Facebook y otros medios de comunicación.