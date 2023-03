Fan esperó 15 años por un autógrafo de Poncho Herrera pero su plumón no pintó

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Cuántas personas no desean conocer a su artista favorito y decirles lo mucho que lo admiran en persona! ¿Pero has pensado que si llega ese día algo no podría salir como tanto lo planeabas por años? Este el caso de un hombre identificado como @rolandocines, en TikTok, que esperó por más de 15 años un autógrafo del actor mexicano, Alfonso Herrera, más conocido como "Poncho".

En la alfombra roja de la nueva producción "¡Qué viva México!", Poncho Herrera desfiló junto al elenco para saludar a sus fans y dejar algunos autógrafos. Es ahí, cuando @rolandocines le acercó un poster de su próxima película y un plumón para que el actor plasme su firma, sin embargo, el plumón no pintó.

"Esperaste 15 años para tener el autógrafo de Poncho Herrera y cuando por fin, no pinta el plumón", tituló Rolandocines el video que ya acumula casi 400 mil reproducciones.

Seguidores reaccionan

El curioso momento no pasó por desapercibido de los seguidores de TikTok, quienes catalogaron de fatídico el momento. "Ay no eso es muy mala suerte, ojalá te hayan prestado uno", "tal vez el plumón también era de hace 15 años", "Yo fui a una firma de autógrafos de mi cantante favorito y al momento de tomar la foto se le acabó el almacenamiento a mi teléfono", "Ni modo otros 30 años", "Nooo... me da el soponcio", "Te entiendo, me pasó con Carlos Rivera", "pues a esperar otros 15 años", manifestaron.

¿Quién es Poncho Herrera?

Alfonso Herrera Rodríguez es un actor mexicano que comenzó su carrera en la película "Amar te duele", seguido de la telenovela "Clase 406" que profundizaba en temas sociales, hasta Rebelde (versión mexicana) que alcanzó fama internacional, formando además parte del grupo RBD. A esto le siguieron otras series de televisión como "Terminales", "Mujeres Asesinas" y "Camaleones". En el cine, Alfonso participó en "Volverte a ver", "Así es la suerte" y "La dictadura perfecta".

Actualmente forma parte del elenco de la producción cinematográfica ¡Qué viva México!, que muestra la historia de Pancho Reyes, un hombre de clase media que abandonó su pueblo y se olvidó por completo de su numerosa y empobrecida familia. De manera inesperada, un día recibió la noticia de que su abuelo, Don Francisco Reyes, un viejo y rico minero, ha muerto y que él es uno de sus posibles herederos. Motivado por la avaricia viaja al pueblo de La Prosperidad, para al fin rencontrarse con su muy resentida familia.