Tiktoker responde a polémica de Jossmery Toledo sobre Barbie: Tú no has tenido marido propio y nadie te critica

Una intensa polémica se ha desatado en las redes sociales después de que la modelo e influencer Jossmery Toledo expresara su opinión sobre los fans de Barbie que se visten de rosa para ir a ver la película de la famosa muñeca de Mattel. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, y una usuaria de TikTok conocida como 'La mana' arremetió duramente contra la modelo.

La controversia comenzó cuando Jossmery Toledo criticó a quienes eligen atuendos rosa para asistir a la función de Barbie, insinuando que esta elección reflejaba una falta de infancia o un deseo de imitar a la popular muñeca.

Jossmery Toledo también mencionó que no soporta escuchar la famosa canción de Barbie en todos lados, lo que agregó más combustible a la polémica en torno a su opinión sobre la emblemática muñeca.

Las declaraciones de Jossmery Toledo no tardaron en llegar a oídos de 'La mana', una tiktoker que no dudó en responder con enérgicas palabras.

"¿Cómo Jossmery Toledo va a decir que los que vamos a ver Barbie no hemos tenido infancia? Tú no has tenido marido propio, siempre has sido la segunda y nadie te dice nada, mana ya déjate de huev**as", expresó 'La mana' en un video que se viralizó rápidamente.