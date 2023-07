¡La Barbiemanía! Peruano vende pan con pollo inspirado en Barbie

23/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante el reciente estreno de la película live-action de la muñeca más famosa de Mattel, Barbie, muchos peruanos encontraron la forma de atraer a sus clientes y generar mayores ventas, como el caso de un joven identificado como Christian Company, en la famosa plataforma de TikTok.

Peruano vende pan con pollo 'rosado'

En el material audiovisual, de un minuto y 56 segundos, se ve el preciso momento en que el influencer Christian Company decide preparar varios panes con pollo con el color característico de Barbie: ¡rosa! e incluso no duda en hacer una mayonesa con el mismo color.

Luego, decide por salir a las calles de Lima para ofrecer su peculiar producto, a solo S/3. De esta manera, subió a buses de transporte público y diferentes negocios, a vísperas del estreno de 'Barbie'. Muchos transeúntes quedaron sorprendidos no solo por el color sino también por el peculiar sabor de sus productos.

Dinero donado

A pesar de que al inicio del clip, todo parecía que sería un emprendimiento para tener ingresos propios, el joven sorprendió a todos con su decisión de a dónde llegaría el dinero recaudado: ¡ayudar a una persona necesitada!

"Te regalo un pan con pollo de Barbie y una platita que he recolectado vendiéndolas, porque estaba haciendo un video, para que la usen como quieran", se escucha decir al joven peruano en el video, que ha logrado superar los 2,5 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los usuarios en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto del joven por su última decisión con relación al dinero que recaudó con sus ventas. Además, otros usuarios felicitaron su creatividad.

"Muy ingenioso", "se ve rico", "¡es un capo!", "me encantó, de ley compraba", "y encima lo vendió barato", "ese final no me lo esperaba", "encima de buen corazón, llegarás lejos", "qué bonito final", "lindo gesto y me da curiosidad cómo le salió el pan rosado", "hombre de negocios", "amo el respeto con las personas a las que ayudas", "qué hermoso gesto con el señor, que el de arriba te multiplique tu ayuda", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip viral fue compartido por distintos medios de comunicación y muchos brindaron palabras de elogio por el ingenio de preparar panes con pollos con temática de la película 'Barbie' y donar sus ganancias a personas que más lo necesitaban.