"Papá, este logro es tuyo": Joven celebró su graduación junto a la foto de su papá

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales vemos una gran variedad de videos emotivos e inspiradores donde muchas veces los jóvenes son los protagonistas. Esta vez el clip publicado en la plataforma china de TikTok conmovió a muchos seguidores por el emotivo mensaje de un hijo hacia su padre.

Del rancho para el mundo entero

En el material audiovisual de @Tomycarrillo08 se ve cómo un joven se retira el birrete y pasa a colocarse un sombrero tradicional de su región, mostrándose orgulloso de sus raíces y de todas las costumbres que aprendió desde pequeño por su padre.

En un día importante como la graduación, símbolo de haber cumplido un paso fundamental en su vida profesional, Tomy Carrillo, no dudó en pasar ese momento con la persona que le dio la vida y le inculcó buenos valores, su padre.

Graduado en Agronomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Tomy llamó la atención de sus seguidores por tener en su mesa de recepción una fotografía de su padre, quien partió hacia el cielo.

"Lo perdí a mi padre hace poco y no pudo verme graduar, él también fue ingeniero y su mayor sueño era que yo fuera como él y lo logré", fueron las emotivas palabras del joven quien nunca dejó de lado su sueño para hacer sentir orgulloso a su padre desde el cielo.

Video tiene un millón de reproducciones

Como era de esperarse, el video generó alrededor de 100 000 reacciones, así como comentarios de personas que aplaudieron el tierno gesto del joven por agradecer a su padre por todo el apoyo y amor que le brindó en vida, para que pueda cumplir con cada una de sus metas personales como profesionales.

"Felicidades por este nuevo logro", "tiene un angelito que está en el cielo", "me alegra mucho por ti", "tu padre te cuida desde el cielo", "es un logro de ambos", "una noticia que alegra el día", "yo estoy tan sensible por los recuerdos de mis padres y de mi hijo y veo esto", "lo siento mucho que descanse en paz tu papá, tu papá te está mirando desde el cielo y siempre recuerda dónde tú vayas el siempre ya estar ¡contigo!", "muy orgulloso está esa personita que está en el cielo, Muchas Felicidades", "él está orgulloso de ti por lo que eres y lo que te has convertido te entiendo perfectamente todos mis logros son dedicados a mis padres", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en el video publicado en TikTok y que 'rebotó' en otros medios de comunicación.