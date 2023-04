¡Hilarante! Joven sorprende a sus amigos comprando peculiar vehículo

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una hilarante secuencia está sacudiendo las redes. El caso engloba a un joven que sorprendió a sus amigos al comprar un peculiar vehículo. Aparentemente, el muchacho tomó de forma irónica las recomendaciones de sus compañeros respecto a adquirir una unidad para desplazarse por la ciudad.

En el video compartido en TikTok, se percibió la sorpresa de sus colegas al encontrarlo montado en un kart. Este pequeño coche tenía la particularidad de poseer un diseño de carreras, que causaba más gracia a los presentes.

La leyenda adscrita al video fue: "Mis amigos: Ya deberías comprarte un auto. Lo que me compré con mis ahorros". Además, el momento estuvo acompañado de la pieza musical que generó más gracia a los internautas.

"La envidia de todos"

Los usuarios aseguraron que el kart de color rojo es una pieza envidiable.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, en las plataformas digitales, miles de internautas reaccionaron positivamente ante la secuencia. Al respecto, señalaron que el protagonista del video viral tomó una sabía decisión, escogiendo esta unidad, ya que no necesita licencia para conducir, seguro contra accidentes y demás requerimientos.

En esa línea, los usuarios aseguraron que el kart de color rojo es una pieza envidiable en todo sentido. Por consiguiente, preguntaron dónde pueden comprar un vehículo de estas características, a fin de adquirirlo en el futuro.

Más de un 68 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 68 mil reproducciones, más de 3 mil likes, 289 comentarios y 678 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "No necesita papeles, ni licencia, es un genio", "Yo quiero uno así", "A eso le llamo trasladarse con estilo", "Nunca había tenido envidia hasta hoy", "Encontré lo que necesito, no sé para que, pero lo necesito", "Yo me compré una moto, pero después de esto me hace arrepentirme con toda el alma de no haber buscado bien".

Otro caso que sacude las redes sociales

Una hilarante secuencia está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un ladrón que no desempeño favorablemente su papel delictivo. El facineroso ingresó a un autobús para sustraer las pertenecías de los pasajeros y chofer, pero no cumplió su cometido.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del automóvil. Inicialmente, se percibió el ingreso del hampón y su arremetida contra una pasajera. La muchacha fue la más damnificada de los presentes; puesto que recibió algunos jalones del criminal.