"El peor ladrón del mundo": Facineroso tendencia en TikTok por su torpeza para delinquir

Una hilarante secuencia está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un ladrón que no desempeño favorablemente su papel delictivo. El facineroso ingresó a un autobús para sustraer las pertenecías de los pasajeros y chofer, pero no cumplió su cometido.

La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del automóvil. Inicialmente, se percibió el ingreso del hampón y su arremetida contra una pasajera. La muchacha fue la más damnificada de los presentes; puesto que recibió algunos jalones del criminal.

En otro momento, se vio a una señora esconder un moderno celular y mantener a la vista su smartphone antiguo. El maleante en ningún momento notó el intercambio de la fémina; por lo que terminó llevándose la peor alternativa.

Una situación similar protagonizó el piloto de la unidad, que portaba audífonos a la vista. Sin embargo, en cuestión de segundos, camufló los auriculares para que el delincuente no se lleve este articulo ni su celular.

"Hilarante escena protagonizada por maleante"

El momento más hilarante fue protagonizado por un jovencito que se escondió debajo de los asientos para que no sea detectado. Este muchacho tuvo bastante fortuna y no fue encontrado por el criminal.

La divertida secuencia culminó con el golpe recibido el criminal, que portaba un casco de motocicleta para evitar que sea identificado. El suceso ocurrió el pasado 18 de abril en un autobús extranjero.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas satíricamente ante la cómica secuencia. Al respecto, apuntaron que el maleante no tenía experiencia en el mundo delictivo y por ello cometió tantos errores.

Por otra parte, los usuarios se compadecieron con la jovencita, ya que habría sufrido la peor parte de la arremetida criminal.

Más de un 16 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 16 millones de reproducciones, más de 984 mil likes, 5915 comentarios y más de 64 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Ella espero toda su vida para aplicar esa técnica", "Motivos por los cuales me voy hasta atrás o en medio", "Yo traía un celular nuevo pero usaba aún el viejito que no era smartphone y cuando lo entregué me dijeron: Ah no esta bien así", "Pobre Chica , sólo a ella le fue mal. No puedo evitar la risa por los demás que fueron rápidos en guardar sus cosas".