Una hilarante escena está sacudiendo las redes sociales en Perú. En ese sentido, el caso engloba a un honrado taxista que devolvió el celular a un pasajero que había olvidado el artículo en el carro y prometió, por llamada, una considerable compensación si volvía hasta su vivienda con el aparato electrónico.

El video fue compartido por el propio taxista, en su cuenta de TikTok. A detalle, la conversación entre el usuario y piloto también quedó grabada. En ella, se escuchó al cliente prometiendo pagarle por sus servicios al chofer; a fin de que regrese al último destino.

"Por favor amigo regresa. Por favor, te voy a pagar tu estadía", dijo el hombre por llamada telefónica.

Para mala fortuna del taxista, el pasajero no terminó cumpliendo el trato, e inicialmente quería darle dos soles, pero tras su insistencia recibió siete soles como compensación final, cuando había recorrido un mediano tramo para concretar la loable acción.

"Mira el señor me ha dado dos soles, ustedes son testigos que me han hecho venir desde abajo (...) Maestro ¿Cómo me va a dar dos soles? Ni el taxi [recibe cinco soles más] Ya, siete soles. Listo", mencionó el chofer.

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente por la primera propuesta del cliente; puesto que fue austero el monto emitido. Asimismo, los usuarios aplaudieron al piloto por su honradez y desprendimiento.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@maelitocarhuayo" tiene, por el momento, más de 87 mil de reproducciones, 26 mil likes, 467 comentarios y más de 254 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Hermano se que es poco, pero tu buen acto será recompensado algún momento de tu vida", "La gente se pasa de fría", "Dios te dará diez veces más de lo que cuesta el celular", "Mínimo eran veinte soles, hace poco me encontré unos audífonos inalámbricos, la pasajera me llamó y me dio diez soles", "Dios te va a recompensar grandemente".

