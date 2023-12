Hincha molesto por la salida de Jorge Fossati como técnico de la 'U': "Nos deja al aire, se fue por dinero"

Un hincha de Universitario de Deportes decidió romper su silencio y mostrar su indignación al conocer que, oficialmente, Jorge Fossati deja de ser el entrenador del club merengue tras ser campeón de la Liga 1 2023, causando gran revuelo en las redes sociales y entre sus seguidores.

Muchos jóvenes anhelaban que el estratega uruguayo se mantenga liderando la escuadra crema en la nueva temporada del fútbol nacional y puedan obtener una nueva victoria, pero todas sus ilusiones se acabaron cuando la 'U' lanzó un comunicado en su cuenta de X.

En el material audiovisual, de solo un minuto y ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Jorge Aimar, decide mostrar su opinión sobre la reciente noticia de la renuncia del 'Charrúa' en el equipo crema. Entre sus declaraciones ante la cámara, el hincha lamentó que Fossati se vaya por dinero al convertirse en el nuevo entrenador de la 'Blanquirroja'.

"Fossati se fue por dinero, prácticamente nos deja al aire. No quiero hablar con el hígado, pero no le importó el centenario, no le importó el proyecto que tiene con la 'U', ni el contrato", exclamó el hincha crema, mientras señalaba que también entendía que otros se mostraran a favor de su salida para que pueda llevarnos a un Mundial.