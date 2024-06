Hombre conmueve al festejar solo su cumpleaños en un restaurante: "Mucho amor propio"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde un hombre demostró que no importaba si estaba solo en el día de su cumpleaños para festejarlo en un restaurante, ganándose los aplausos de los internautas.

Muchas personas esperan emocionados e ilusionados el saludo de sus seres más queridos por cumplir un año más de vida y quizás compartir junto a ellos una divertida fiesta con baile, bocaditos, torta y que le canten el tradicional 'Feliz cumpleaños'. Sin embargo, debido a distintas circunstancias no logran hacerlo y quedan con el corazón destrozado.

Festeja solo su cumple

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Oscar se encuentra dentro de un restaurante, en la Ciudad de México, compartiendo junto a otra persona, pero de pronto se percata que en otra mesa, un hombre de alrededor de 50 a 60 años de edad, con una camisa blanca y pantalón negro está sentado solo.

Pero lo que más causó su asombro fue que en la mesa había una rebanada de pastel con una vela y otra de ellas la sostiene en su mano mientras algunos meseros le cantan "Las Mañanitas".

"Tqm señor que llegó solo al restaurante y pidió que le cantaran las mañanitas y le tomaran una foto", se lee en la breve descripción del clip, que logró cintos de interacciones y alrededor de 530 mil reproducciones.

¿Contento con su soledad?

Lejos de verse triste por estar solo, el hombre aparece contento de escuchar que los trabajadores del local celebran con él su onomástico e incluso uno de ellos le tomó una fotografía del recuerdo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar que en ocasiones es mejor estar solo, pues también está bien tener momentos con uno mismo. Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que si de tener hijos, ellos no se preocupen de velar por él.

"Este señor ya entendió la vida", "enero fue difícil para mí, nadie me felicitó por mi cumpleaños, estaba en proceso de asimilación de una ruptura con mi ex. Me fui solita a comer y en el restaurante me felicitaron, me sentí muy bien", "yo me hubiese sentado con él", "el secreto de la felicidad es aprender a estar solo", "un hombre feliz y con amor propio", "el señor sí que se quiere a sí mismo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre no dudó en celebrar su cumpleaños solo en un restaurante, incluso les pidió a los meseros que le cantaran 'Las Mañanitas'.