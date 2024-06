Joven causa polémica al 'EXPLOTAR' por tener que dar propina a meseros:"No deberían existir"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales causan el debate. Esta vez, una joven no tuvo reparos en mostrarse molesta y enfadada por sentirse obligada de tener que dar propina a meseros de restaurantes hasta el punto de asegurar que "no deberían existir".

En muchos países como Perú y México se mantiene la costumbre de tener que dar propinas a los empleados o trabajadores de un establecimiento, especialmente de comida por el servicio que brindan a sus clientes. Sin embargo, algunas personas va mostrando su disconformidad, no solo dentro del local, sino que lo exponen "a los cuatro vientos" gracias al avance de la tecnología y el auge de las redes como la famosa plataforma china TikTok.

¿En contra de las propinas?

En el material audiovisual, de solo un minuto y 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven Valeria Santisteban decide contar a sus seguidores que estaba "cansada" de que en cada establecimiento al que acude las personas que la atienden se le acerquen y le pidan un extra por su servicio.

La joven alega que si va a un spa, restaurante, bar u otro sitio "supone" que el pago de los productos es lo único que se debe de dar porque los empleados no es que "le estén dando algo extra a lo que son sus funciones" porque perciben un sueldo.

"Las propinas no deberían de existir... en todos lados y por todo de piden propina, le pongo gasolina a mi carro mil pesos más propina, uñas 300 pesos más propina, pelo 3 mil pesos más propina... la otra vez pedí un café, pedí en la barra lo prepararon me lo dieron ahí y me lo llevé", se escucha decir a Valeria muy fastidiada ante la cámara.

Impactante anécdota

Seguido a ello, contó que en una ocasión que visitó una cafetería le ofrecieron dar propina a pesar de que pidió una bebida para llevar, algo que consideró "exagerado".

"Wey no me lo llevaste a mi lugar, no es como que limpiaste la mesa, o sea no hiciste adicional a vender un café y o sea propina", exclamó en el clip, generando cientos de interacciones y alrededor de 540 mil reproducciones.

@valeria.santisteban No me linchen por mi unpopular opinion pero ¿para que existen las propinas? ♬ End of Beginning - Djo

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse de acuerdo con lo señalado por la joven, alegando que el problema es que no informan la cantidad que pagarás en total antes de cobrar. Por otro lado, algunos usuarios criticaron a Valeria por no ser agradecida con el trabajo que ofrecen los empleados.

"Tantos lenguajes y hablas con la voz de la ignorancia y vivir en el privilegio", "ni a los doctores ni a las maestras nos dan propina, por qué habría que dar en los otros trabajos", "no opino lo mismo, si vas a salir y no tienes dinero para la propina mejor no salgan", "apoyo totalmente esta opinión, eso les corresponde a los dueños de los negocios", "es a posibilidades", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven explotó por sentirse obligada de tener que dar propina a los meseros, en México.