Joven se gradúa y dedica EMOTIVO mensaje a sus padres: "Soy el hijo del panadero, pero tú eres el padre del doctor"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor y emotivo caso, compartido en TikTok, donde un joven no dudó en mostrarse agradecido con sus padres y asegurarles que se sentirán orgullosos de él como doctor, en plena ceremonia de graduación.

Muchos jóvenes se esfuerzan por lograr buenas calificaciones y así lograr culminar satisfactoriamente las carreras de sus sueños. Sin embargo, detrás de ese arduo trabajo se encuentran las de sus padres, quienes luchan junto a ellos por sacarlos adelante, día a día, por lo cual, sus hijos no dudan en retribuirles "sus sacrificios" y tanto amor.

Agradecido con sus padres

En el material audiovisual, de solo 41 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Alan Yovani Valle, se encuentra parado sobre el estrado de su ceremonia de graduación y luciendo una bata blanca, ya que logró obtener su licenciatura como doctor.

Con la voz entrecortada, Alan aprovecha la oportunidad para dedicar un mensaje impactante delante de todos los presentes, entre compañeros, invitados y familiares, pero especialmente de sus queridos padres, quienes con su trabajo incansable y sacrificio hicieron posible que él pudiera cumplir su sueño de estudiar y graduarse.

Yovani Valle revela que sus progenitores siempre procuraron que no le faltara nada y siempre creyeron en él, por lo que este reciente logro profesional era prácticamente la de ellos.

"Una palabras para mis papitos, que siempre me apoyaron y creyeron en mí, mi pesar fue su pesar y hoy mi alegría es su alegría, ellos esperaron tanto de mí, que no me quedó otra opción más que darles todo", expresa con lágrimas en los ojos.

"Son los padres del doctor"

En su discurso, el joven cuenta que recuerda desde muy pequeño que sus padres trabajaban arduamente para sacar adelante a su familia y cada vez que le encargaban ir a un lugar le pedían que sea diciendo que era "el hijo de los panaderos".

Por lo cual, gracias a que ahora logró graduarse, espera que sea el turno de sus padres de sentirse orgullosos de él y decir a todos que son "los padres del doctor".

"Me despido con estas palabras dedicadas a mis padres. Yo sin su apoyo jamás hubiera logrado nada de lo que hoy celebro; recuerdo muy bien cuando me pidieron que hiciera un encargo, siempre me pedían que me presentara como el hijo del panadero para que así me reconocieran. Padre, madre, a partir de hoy yo les pido que se presenten como los papás del doctor ", finalizó, generando que todos se pongan de pie y lo aplaudan fuertemente.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en celebrar con orgullo el agradecimiento y gesto del joven; mientras que otros recordaron sus propias experiencias con sus respectivos padres, quienes los apoyaron en todo momento de sus vidas.

"Yo fui la hija del Sr. que juntaba latas y la Sra. que hacía tortillas de harina y ahora son los papás de la licenciada en Derecho con maestría en criminología", "el verdadero la mirada de los 1000 orgullos", "yo soy la hija de un albañil y ahora él es papá de la ingeniera", "es hora de retribuirles", "siempre agradecido por sus sacrificios para sacar adelante a sus hijos", "hasta yo me sentí orgullosa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven no dudó en dedicar un emotivo mensaje a sus padres para agradecerle por ayudarlo y apoyarlo a lograr convertirse en un gran profesional y que deberían sentirse orgullosos de su hijo, quien ahora es doctor.