Hombre conmueve a todos al acompañar a su hija a esperar el bus de su trabajo

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Contra viento y marea! Los padres están dispuestos a todo con tal de garantizar el bienestar de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Es así como un video publicado por la cuenta de @karina071118, en la famosa plataforma de TikTok, causó la ternura de muchos de sus seguidores al ver cómo un hombre de 80 años decide acompañar a su hija al paradero.

Siempre será su niña adorada

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un hombre de 80 años camina a paso lento apoyándose de su bastón mientras su hija va detrás de él, ¿a dónde van?

Según la descripción del corto clip, el señor acompaña cada madrugada a su hija a esperar el bus de su trabajo y como las calles están desoladas a esa hora, decide ir con ella para garantizar su seguridad.

"Cuando mi padre de 80 años acompaña a mi hermana todas las madrugadas para que le recojan de su trabajo", se lee en el video, que causó el asombro de muchas personas.

Reacciones de los seguidores en TikTok

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios y reacciones de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor por salir todos los días a dejar a su hija al paradero y velar por su seguridad. Asimismo, algunos indicaron que la joven debe valorar siempre a su padre en vida, y atesorar cada momento junto a él.

"Mi padre se fue sin que le diera la vida que soñó, hazlo por todos los que ya no tenemos papá dele lo mejor de lo mejor esfuérzate por él", "qué hermoso, dichosos los que todavía tienen a sus padres", "adoren a sus papás, es difícil ya no tenerlos ni poder gozar de ellos", "bendecidos los que conocieron a un padre con tanto amor, en cambio yo nunca sabré", "eso se llama amor verdadero, puro, desinteresado, simplemente amor", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros usuarios aprovecharon la oportunidad para recordar los momentos más conmovedores que vivieron junto a sus papás.

"Me hizo recordar cuando mi papá también me recogía cuando regresaba de viaje todos los lunes, que iba a estudiar para obtener mi título universitario", "así era mi papá diario me acompaña a tomar el camión para irme a mi trabajo", "así era mi mamá me acompañaba en la madrugada a la parada, para irme a la universidad y ella se devolvía solita. mi madre una guerrera mi ángel", comentaron.