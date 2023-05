"Si yo soy papá luchón": Niegan entrada a festival de 'Día de las Madres' a papá soltero

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el 'Día de las Madres', muchas instituciones educativas realizan distintas actividades junto a los niños para agasajar a las mamitas, sin embargo ¿qué pasa si uno de ellos, lamentablemente no cuentan con la presencia de su mamá?

A través de Facebook, la historia de Pablo Vázquez, un padre de familia de Tijuana, señala que deseaba asistir al festival organizado por la escuela primaria de su hija, sin saber que se haría viral por lo que acontecería ahí, ya que le quisieron impedir que ingresara para acompañar a su hija.

"Solo era un show para mamás"

Según relato Pablo, él es un hombre divorciado y todos sus hijos viven con él, por lo cual siempre está pendiente de todas las actividades que realizan sus pequeños y busca la mejor forma de brindarles todo su cariño.

"Creo que la próxima si me voy a disfrazar de señora (aprenderé a maquillarme) pero a mi hija no la dejo sola", manifestó indignado por la situación que tuvo que atravesar en un día que su hija debería brillar en la actuación.

Asimismo, manifestó que lamentaba la decisión de la escuela por no dejarlo ingresar e indicó que él es un papá 'luchón' que está dispuesto a todo por el bienestar de sus niños, y que la institución debería tratar por igual a los padres.

"Me arregle y dije 'voy al evento para que no vaya sola mi hija, para que no se sienta desplazada ni mucho menos, yo voy, no importa, le hago de mamá, jugando con mi hija le dije que hasta peluca me ponía, pero me acaban de decir en la primaria que no, que es un evento solamente para las más y les dije 'pero pues si yo soy papá luchón'", comentó el padre mexicano.

El papá también agregó que le "dijeron que tenía que ser la mamá quien fuera y ni modo, no deje a mi hija porque no quiero que se sienta sola ella en un evento, porque van a bailar y obviamente cuando bailan esperan ver a sus papás y no voy a poder estar, los demás si van a poder estar ahí y creo que prefiero no hacer pasar a mi hija por esa situación".

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados por la decisión de la escuela al no permitir al señor ingresar a presenciar el acto escolar de su hija por el 'Día de la Madre'.

"Ánimo, creo que faltó criterio y sensibilidad por parte de la escuela, pero considero que lo estás haciendo muy bien, sigue siendo como eres amigo, estoy orgulloso de conocer gente como tú", "seguramente no le ponen el mismo entusiasmo para el Día del padre, así que te dejan sin oportunidad de ver y apoyar lo que presentan", "tú muy bien Pablo Vázquez disfruta a tu niña, saludos a tus hijos te mando un fuerte abrazo", fueron algunos mensajes dejados en la publicación de Facebook.