Hombre pide perdón con pachamanca tras serle infiel a su pareja: "Su última oportunidad"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un hombre llamó la atención de todos por llevar un plato de pachamanca con el fin de buscar el perdón de su pareja tras haberle sido infiel.

Muchas parejas viven divertidos y románticos momentos juntos; sin embargo, a veces uno de ellos decide 'sacar los pies del plato' rompiendo así por completo la confianza de su 'media naranja' por lo cual deciden dar por terminada su relación.

En el material audiovisual, de solo 46 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, identificada como Judith, se encuentra en medio de un set de televisión y queda asombrada al ver que ingresa su pareja Justino con un plato de comida en su mano por una peculiar razón.

El hombre sostiene un plato con pachamanca y le dice a la mujer que es su comida favorita, tratando de dejarle entrever que él siempre recuerda todo lo que a ella le interesa, en un intento de hacer que lo perdone por una presunta infidelidad.

El hombre no se daba por vencido y decidió aparecer esta vez con un ramo de rosas artificiales exclamando que sería esa su última oportunidad de encontrar el perdón. Pero su pareja no dio su brazo a torcer y trató de romper las flores como un rotundo rechazo a sus súplicas.

"Justino jura que va a cambiar y le pide perdón a Judith", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena por la forma en que el hombre trataba de recuperar el amor de su pareja en vivo en el programa 'Andrea ATV'.

"Me llevan una alita bróster y caigo", "ahora ya no es chaufa. Es otro nivel la pachamanca", "como Cupido no pasa nada", "caballero, te toca llevarte tu pachamanca", "sal de ahí hermano, ahí no es", "un poco de dignidad", "ja, ja, ja, que me pidan perdón así", "yo diría pasa pa' acá y le digo adiós", "gente enamorarse es una sensación muy bonita, pero cuando perdemos a esa mujer que amamos, todo se vuelve un infierno ni ganas de chambear nada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.