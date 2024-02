¿Lo arruinó? Joven sorprende a su novia con un iPhone en San Valentín, pero comete blooper

Un joven trató de sorprender a su pareja con un gran ramo de rosas rojas y en especial un iPhone 14 nuevo durante el 'Día de San Valentín', pero no imaginó que el atar el celular a unos globos terminarían arruinando por completo su detalle romántico y volverse viral en TikTok.

Muchas parejas no dudan en encontrar el detalle y regalo perfecto para celebrar junto a su "otra mitad" una fecha muy esperada por todos, ¡el día del amor! Algunos llevan serenatas, dan chocolates, joyas u objetos de gran valor y que tanto deseaban tener con tal de verlos felices y demostrar cuánto se quieren.

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre llega a la casa de su enamorada con un enorme ramo de rosas que estaban envueltas en un colorido papel y un celular de alta gama en la mano, el cual estaba sostenido a unos globos.

Quizás por la emoción y el nerviosismo, el joven cometió un error al soltar la caja del teléfono, que lo dejó completamente sorprendido y sin saber qué hacer para solucionarlo. Los globos que lo sostenían eran de helio, por lo que rápidamente se fueron volando por el cielo y no saber más del paradero del regalo de su querida novia.

"El hombre casi perfecto", se lee en la breve descripción que realizó la chica al ver que su regalo de San Valentín salió volando y, con gran ironía, dejó entrever que su pareja sería perfecto si "no fuera tan despistado".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y contar sus propias experiencias y más divertidas experiencias que vivieron en el 'Día del amor y la amistad'.

"El regalo no es el teléfono, es la aventura de encontrarlo", "el que lo encuentre: 'qué bendición'", "tranquilamente podría ser mi flaco", "yo le quito las rosas para tirarlas a los globos", "el divorcio de una", "estoy esperando que aterrice en mi puerta", "yo me pongo a llorar", "ja, ja, ja, pobre chico, su cara de no saber dónde meterse por su error", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.