¡In fraganti! Perrito es "intervenido" por la policía en fiesta clandestina y es viral en TikTok

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Era el rey del evento! Los perritos son denominados como el mejor amigo del hombre y en muchas ocasiones, nos regalan momentos graciosos que, a más de uno, le produce ternura; sin embargo, esta vez la policía "intervino" a uno que salía de una fiesta clandestina.

Debido a ello, hay otros que deslumbran por lo hilarante que pueden ser en medio de una presentación y aglomeración de personas; puesto que, se convierten en alma de la fiesta sin quererlo.

Esa es la historia de un can en Colombia que fue captado, junto a decenas de muchachos que eran sacados por efectivos de un local en donde se llevaba a cabo una reunión prohibida en horas de la noche.

El video fue compartido por el usuario Tende Tops (@tendetops) en TikTok y en pocos días se convirtió en tendencia en la plataforma con 4 millones de vistas.

Perrito era el alma de la fiesta hasta que llegó la Policía

Animalito "fiestero" fue capturado por la policía en Colombia al haber asistido a un evento clandestino.

Por consiguiente, en el clip, que dura 43 segundos, se puede visualizar como un multitud de jóvenes se retiraban del lugar raudamente para no ser arrestados por los agentes, cuando de pronto sucedió lo inesperado.

Para sorpresa y risa de los internautas, aprovecharon la oportunidad para comentar que hasta un animalito tiene "más vida social que ellos" o que pidió incluso, continuar el "after party" en otro lado.

Otros mencionaron que les fascina los cortometrajes en las que salen nuestros amiguitos de cuatro patas como protagonistas, apuntando que son adorable en cualquier situación.

"Firulais tiene más vida fiestera que yo", "El perro pidiendo ir al after party", "Estaba todo el barrio", "Yo conté 95 y un perro", "Como me encantan los perros", "Te quiero mucho perrito juerguero", "El perro ahora ¿a casa de quien vamos?, Formuláis dice, ¿"Por qué nos estamos saliendo?" "Vamos al after party?".

Quiso ser el jugador 12

Un "futbolista de cuatro patas" que se metió a la cancha en el encuentro por los octavos de final de la Concachampions (torneo continental de América del Norte) entre Alianza de El Salvador y el Philadelphia Union de Estados Unidos se llevó todas las miradas por lo que hizo en pleno partido.

Transcurría el minuto 68' del choque, cuando de pronto, un can bajó de las gradas e ingresó al terreno de juego para risa de los jugadores.

El perrito tuvo como objetivo la pelota y nadie esperaba que la iba a reventar, por lo que fue retirado rápidamente por los agentes de seguridad del cotejo que, atónitos, no podían creer lo que había pasado

Destino del perrito

Diversos cibernautas pidieron que suban una segunda parte de cómo deparó el perrito después de ser "intervenido" por la policía.